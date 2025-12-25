Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Декабря Завтра: Larisa, Stella
Доступность

Новый прогноз: к выходным погода изменится

Редакция PRESS 25 декабря, 2025 17:31

Важно 0 комментариев

LETA

В конце недели к территории Латвии подойдет циклон, который принесет с собой сильные и порывистые ветры и осадки, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Выходные по всей стране будут ветреными, северо-западный ветер на побережье будет порывистым до 25 метров в секунду, и следующая неделя вновь принесет более холодную погоду.

В пятницу будет переменная облачность, на востоке облаков будет меньше. Ночью на востоке ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером в западных районах появится туман. На востоке страны дороги будут местами скользкими, а видимость во время тумана ухудшится, поэтому участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными.

Во второй половине ночи будет дуть умеренный или умеренно сильный западный, северо-западный ветер, который ночью местами достигнет скорости 15-16 м/с,. Минимальная температура воздуха ночью на большей части территории страны составит -1...+4 градуса. Днем потеплеет до +3...+7 градусов, в восточных районах +1...+3.

В субботу и воскресенье по мере усиления циклона будут усиливаться не только осадки, но и скорость ветра.

В ночь на субботу и в первой половине дня ожидаются небольшие осадки, но ближе к вечеру, с приходом более холодной воздушной массы, температура понизится, и дождь перейдет в мокрый снег и снег. Над теплой водой залива холодная воздушная масса создаст облака, которые в воскресенье принесут осадки на более обширную территорию. В центральных и восточных районах образуется снежный покров в несколько сантиметров.

Порывистый ветер значительно ухудшит видимость во время снегопада.

В субботу северо-западный ветер будет дуть порывами до 17-22 м/с, а во второй половине дня в прибрежных районах может действовать оранжевое предупреждение об очень сильном ветре до 25 м/с.

В воскресенье ветер продолжит оставаться сильным, порывы достигнут 15-19 м/с в большинстве районов страны и 25-27 м/с на побережье. Во второй половине дня ветер постепенно начнет ослабевать.

Температура воздуха днем и ночью составит -1...+4° градуса, в субботу повысится до +3...+7.

Синоптическая ситуация в начале новой недели останется прежней: порывистый ветер сохранится, усилившись на западе и в прибрежных районах, ожидаются осадки, снежный покров появится на более обширных территориях. По мере постепенного поступления в страну более холодных воздушных масс температура воздуха будет понижаться, и днем и ночью на всей территории страны столбик термометра не поднимется выше 0°.

В Новый год ожидается снег, причем в западных и центральных районах осадки будут более интенсивными. Погода будет ветреной, с дневными температурами от -2 до -6 градусов и ночными до -10 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Потому что язык — это власть: Ланга воюет с русскими даже в Рождество
Важно

Потому что язык — это власть: Ланга воюет с русскими даже в Рождество (4)

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования
Эксклюзив

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования

А точно так открывать можно? Сданный в эксплуатацию променад на Мукусалас вызывает вопросы. ФОТО
Важно

А точно так открывать можно? Сданный в эксплуатацию променад на Мукусалас вызывает вопросы. ФОТО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почта России приостанавливает наземную доставку в Латвию и не только

Мир 18:01

Мир 0 комментариев

"Почта России" временно остановила наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию, а также в Эстонию. При этом авиадоставка в данные страны сохраняется, сообщается на сайте компании.

"Почта России" временно остановила наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию, а также в Эстонию. При этом авиадоставка в данные страны сохраняется, сообщается на сайте компании.

Читать
Загрузка

А точно так открывать можно? Сданный в эксплуатацию променад на Мукусалас вызывает вопросы. ФОТО

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Власти Риги объявили о завершении реконструкции набережной на улице Мукусалас после двух лет работ и инвестиций в размере 20,8 млн евро. Протяжённость обновлённого участка составляет 2,3 километра. Променад был сдан в эксплуатацию 22 декабря, а его торжественное открытие запланировано на 9 января.

Власти Риги объявили о завершении реконструкции набережной на улице Мукусалас после двух лет работ и инвестиций в размере 20,8 млн евро. Протяжённость обновлённого участка составляет 2,3 километра. Променад был сдан в эксплуатацию 22 декабря, а его торжественное открытие запланировано на 9 января.

Читать

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Читать

«Снегурочка в публичном доме»: клевета привела к неожиданной развязке. Дело 1980-х

История и культура 17:33

История и культура 0 комментариев

Сейчас клеветнические измышления именуются троллингом и распространяются преимущественно через социальные сети. Но это явление существовало и в прежние времена. Правда, тогда клеветники писали подметные письма от руки или печатали их на машинке и отправляли по почте или кидали в почтовые ящики. Уголовные дела по обвинению в клевете возбуждались крайне редко. Об одном таком деле рассказывалось в статье «Снегурочка на панели", опубликованной в газете «Советская молодежь» в 1987 году.

Сейчас клеветнические измышления именуются троллингом и распространяются преимущественно через социальные сети. Но это явление существовало и в прежние времена. Правда, тогда клеветники писали подметные письма от руки или печатали их на машинке и отправляли по почте или кидали в почтовые ящики. Уголовные дела по обвинению в клевете возбуждались крайне редко. Об одном таком деле рассказывалось в статье «Снегурочка на панели", опубликованной в газете «Советская молодежь» в 1987 году.

Читать

В эпоху ИИ — миллионы на инструкции: Сакс Константинов взбешен разбазариванием денег на бумаги, вместо детей

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Читать

Самый быстрый рождественский магазин: купите Office 2021 Pro всего за 30,55 евро один раз и пользуйтесь Word, Excel и PowerPoint всю жизнь!

PRESS рекомендует 17:20

PRESS рекомендует 0 комментариев

Больше ключей в это Рождество - скидки до 90%!

Больше ключей в это Рождество - скидки до 90%!

Читать