Новый прогноз: к выходным погода изменится

Выходные по всей стране будут ветреными, северо-западный ветер на побережье будет порывистым до 25 метров в секунду, и следующая неделя вновь принесет более холодную погоду.

В пятницу будет переменная облачность, на востоке облаков будет меньше. Ночью на востоке ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером в западных районах появится туман. На востоке страны дороги будут местами скользкими, а видимость во время тумана ухудшится, поэтому участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными.

Во второй половине ночи будет дуть умеренный или умеренно сильный западный, северо-западный ветер, который ночью местами достигнет скорости 15-16 м/с,. Минимальная температура воздуха ночью на большей части территории страны составит -1...+4 градуса. Днем потеплеет до +3...+7 градусов, в восточных районах +1...+3.

В субботу и воскресенье по мере усиления циклона будут усиливаться не только осадки, но и скорость ветра.

В ночь на субботу и в первой половине дня ожидаются небольшие осадки, но ближе к вечеру, с приходом более холодной воздушной массы, температура понизится, и дождь перейдет в мокрый снег и снег. Над теплой водой залива холодная воздушная масса создаст облака, которые в воскресенье принесут осадки на более обширную территорию. В центральных и восточных районах образуется снежный покров в несколько сантиметров.

Порывистый ветер значительно ухудшит видимость во время снегопада.

В субботу северо-западный ветер будет дуть порывами до 17-22 м/с, а во второй половине дня в прибрежных районах может действовать оранжевое предупреждение об очень сильном ветре до 25 м/с.

В воскресенье ветер продолжит оставаться сильным, порывы достигнут 15-19 м/с в большинстве районов страны и 25-27 м/с на побережье. Во второй половине дня ветер постепенно начнет ослабевать.

Температура воздуха днем и ночью составит -1...+4° градуса, в субботу повысится до +3...+7.

Синоптическая ситуация в начале новой недели останется прежней: порывистый ветер сохранится, усилившись на западе и в прибрежных районах, ожидаются осадки, снежный покров появится на более обширных территориях. По мере постепенного поступления в страну более холодных воздушных масс температура воздуха будет понижаться, и днем и ночью на всей территории страны столбик термометра не поднимется выше 0°.

В Новый год ожидается снег, причем в западных и центральных районах осадки будут более интенсивными. Погода будет ветреной, с дневными температурами от -2 до -6 градусов и ночными до -10 градусов.