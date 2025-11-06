Агент 000-07? Цифровые коды вместо имён присвоят латвийским полицейским

Процесс перехода на новую систему идентификации сотрудников полиции происходит постепенно, по мере закупки новой формы. Это займет какое-то время, но в дальнейшем у всех сотрудников полиции вместо бирки с инициалами и фамилией на груди будет пятизначный идентификационный номер.

«Эта инициатива была введена для того, чтобы защитить должностное лицо Госполиции и его персональные данные на публичных мероприятиях. Особенно это важно в случае проявления негативной реакции какой-то персоны, во время проведения публичного мероприятия, или, например в результате особых событий в стране, которые были во время ковида.

В целях безопасности важно защитить сотрудника от того, что какая-то личность найдет его страницу в социальных сетях и может вести записи, оскорбляющие его честь и достоинство. Или может найти его родственников, будет распространять недостоверную информацию или писать неприятные фразы. Чтобы это предотвратить, была выбрана цифровая комбинация», — прокомментировала представитель Госполиции Илзе Юревица.