Штраф 1,8 миллиона евро за низкие цены: Maxima наказана из-за жалоб поставщиков

В решении указано, что из-за выявленных нарушений “Maxima Latvija” должна обеспечить в отношениях с поставщиками недискриминационный и добросовестный подход, в том числе гарантировать эффективный, прозрачный и отслеживаемый процесс переговоров о закупочных ценах на товары.

Компания обязана обеспечить, чтобы поставщикам было однозначно ясно, что цель конкретных переговоров — достижение соглашения об изменении закупочных цен. Также “Maxima Latvija” должна начинать переговоры и предлагать поставщикам установить в договорах взаимопонятные, соразмерные и сбалансированные сроки обсуждения закупочных цен.

Если инициатором изменения закупочной цены является “Maxima Latvija”, то срок утверждения новой цены не может быть короче предусмотренного договором сотрудничества, если стороны заранее письменно не договорились об ином. В случае, если в течение шести месяцев соглашение не достигнуто, остаются в силе прежние условия договора, при этом “Maxima Latvija” не имеет права трактовать или применять их так, чтобы в одностороннем порядке устанавливать выгодные себе сроки.

Также компания обязана в установленные договором сроки рассматривать и отвечать на запросы поставщиков о повышении цен, если они обоснованы изменениями нормативных актов, например, введением новых налогов или сборов (например, платы за участие в депозитной системе).

“Maxima Latvija” не имеет права требовать более низкие закупочные цены, чем действующие, если поставщик подал предложение о повышении цены. Иными словами, если поставщик обращается с просьбой повысить цену на товар, недопустимо, чтобы “Maxima Latvija”, отвечая по существу, требовала для этого же товара цену ниже текущей.

Если по какой-либо товарной позиции не достигнуто соглашение о цене, компания не может применять санкции к другим товарам этого поставщика — блокировать их, исключать из ассортимента, задерживать заказы, отменять участие в акциях и т. п.

Все предложения и соглашения по закупочным ценам, а также принятые решения “Maxima Latvija” обязана оформлять в письменной или электронной отслеживаемой форме для обеспечения прозрачности и хранить не менее одного календарного года, обеспечивая оперативный доступ к информации.

Как ранее сообщалось, “Maxima Latvija” намерена обжаловать решение Совета по конкуренции.

Компания заявила: “Латвийское законодательство не ограничивает право розничного торговца договариваться об условиях сотрудничества или отказаться от покупки товара, если предлагаемая цена неприемлема.”

В “Maxima” подчеркнули, что компания всегда сосредоточена на обеспечении низких цен для клиентов, что включает переговоры о коммерческих условиях с партнёрами. Сотрудничество с поставщиками, по словам компании, проходит на взаимоуважительной основе, что подтверждают как местные, так и международные партнёры.