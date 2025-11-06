Уточним, что речь, скорее всего, идёт о переписке жителей многоквартирного дома в каком-либо мессенджере.

По этому случаю портал поясняет: согласно Закону о государственном языке, им в Латвийской Республике является латышский. При этом третья часть статьи 2 данного закона устанавливает, что закон не распространяется на использование языков в неофициальном общении жителей Латвии, во внутренней коммуникации национальных и этнических групп, а также в богослужениях, церемониях, обрядах и другой деятельности религиозных организаций.

Поскольку нормативные акты не предусматривают обязательного создания «домашнего чата», язык общения в неофициальной переписке также не регулируется законом о языке.

