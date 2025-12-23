Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Абсурд ситуации заключался в том, что женщина получила SMS-уведомление от “Latvijas Pasts” о том, что отправление можно забрать. Однако, придя в клиентский центр, она узнала, что посылка уже выдана другому лицу. По словам женщины, отправление было для неё крайне важным, поэтому произошедшее стало настоящим шоком.

В отделении почты предположили, что причиной могла стать ошибка в контактных данных — якобы женщина указала неверный номер телефона. Однако это объяснение вызвало закономерные вопросы: как в таком случае она смогла получить SMS-уведомление о готовности посылки к выдаче?

В “Latvijas Pasts” пояснили, что все почтовые отправления делятся на четыре категории: застрахованные, заказные, отслеживаемые и простые. Отправления первых трёх категорий выдаются исключительно адресату или его уполномоченному представителю при предъявлении удостоверяющего личность документа и доверенности либо указании номера доверенности. В случае подозрительных ситуаций клиентам рекомендуют обращаться напрямую в компанию с подробной информацией.

Инцидент, описанный в социальных сетях и произошедший в клиентском центре “Alojas kvartāls”, касался простого отслеживаемого отправления. Такие посылки, как поясняют в “Latvijas Pasts”, выдаются на основании доступных данных без обязательной проверки документов.

Процедура предусматривает, что “Latvijas Pasts” отправляет SMS с номером отправления и указанием места получения на номер телефона адресата, который был предоставлен отправителем. Почта в данном случае выступает посредником между отправителем и получателем, а ответственность за корректность контактной информации несёт отправитель. В описанной ситуации SMS было отправлено именно на тот номер, который указал отправитель.

Позднее в клиентский центр “Alojas kvartāls” пришёл человек, который предъявил полученное SMS-сообщение и подтвердил, что пришёл за конкретным отправлением. После повторной проверки информации, включая видеозапись инцидента, в компании не нашли оснований сомневаться в действиях сотрудника: посылка с указанным в SMS номером была выдана лицу, предъявившему это сообщение.

В “Latvijas Pasts” также пояснили, что простые и отслеживаемые отправления изначально доставляются в почтовый ящик по адресу, указанному отправителем. Если размер посылки не позволяет этого сделать, адресату направляется SMS или бумажное уведомление. При выдаче таких отправлений не требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, и не запрашивается подпись о получении.

Таким образом, именно контактная информация, указанная отправителем, является основным инструментом идентификации получателя для данной категории отправлений. Если третье лицо получает доступ к SMS или контактным данным, оно может забрать посылку без дополнительных проверок.

Как следует из публикации в социальной сети “Threads”, компания-отправитель, узнав о случившемся, оперативно отреагировала и направила женщине повторную посылку.

«Компания ответила в течение дня, несколько раз извинилась (даже учитывая, что это произошло не по их вине) и отправила мне новую посылку. На душе стало спокойнее, но горечь по отношению к почте осталась», — написала женщина, столкнувшаяся с этой ситуацией.