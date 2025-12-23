Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

23 декабря, 2025

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Абсурд ситуации заключался в том, что женщина получила SMS-уведомление от “Latvijas Pasts” о том, что отправление можно забрать. Однако, придя в клиентский центр, она узнала, что посылка уже выдана другому лицу. По словам женщины, отправление было для неё крайне важным, поэтому произошедшее стало настоящим шоком.

В отделении почты предположили, что причиной могла стать ошибка в контактных данных — якобы женщина указала неверный номер телефона. Однако это объяснение вызвало закономерные вопросы: как в таком случае она смогла получить SMS-уведомление о готовности посылки к выдаче?

В “Latvijas Pasts” пояснили, что все почтовые отправления делятся на четыре категории: застрахованные, заказные, отслеживаемые и простые. Отправления первых трёх категорий выдаются исключительно адресату или его уполномоченному представителю при предъявлении удостоверяющего личность документа и доверенности либо указании номера доверенности. В случае подозрительных ситуаций клиентам рекомендуют обращаться напрямую в компанию с подробной информацией.

Инцидент, описанный в социальных сетях и произошедший в клиентском центре “Alojas kvartāls”, касался простого отслеживаемого отправления. Такие посылки, как поясняют в “Latvijas Pasts”, выдаются на основании доступных данных без обязательной проверки документов.

Процедура предусматривает, что “Latvijas Pasts” отправляет SMS с номером отправления и указанием места получения на номер телефона адресата, который был предоставлен отправителем. Почта в данном случае выступает посредником между отправителем и получателем, а ответственность за корректность контактной информации несёт отправитель. В описанной ситуации SMS было отправлено именно на тот номер, который указал отправитель.

Позднее в клиентский центр “Alojas kvartāls” пришёл человек, который предъявил полученное SMS-сообщение и подтвердил, что пришёл за конкретным отправлением. После повторной проверки информации, включая видеозапись инцидента, в компании не нашли оснований сомневаться в действиях сотрудника: посылка с указанным в SMS номером была выдана лицу, предъявившему это сообщение.

В “Latvijas Pasts” также пояснили, что простые и отслеживаемые отправления изначально доставляются в почтовый ящик по адресу, указанному отправителем. Если размер посылки не позволяет этого сделать, адресату направляется SMS или бумажное уведомление. При выдаче таких отправлений не требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, и не запрашивается подпись о получении.

Таким образом, именно контактная информация, указанная отправителем, является основным инструментом идентификации получателя для данной категории отправлений. Если третье лицо получает доступ к SMS или контактным данным, оно может забрать посылку без дополнительных проверок.

Как следует из публикации в социальной сети “Threads”, компания-отправитель, узнав о случившемся, оперативно отреагировала и направила женщине повторную посылку.

«Компания ответила в течение дня, несколько раз извинилась (даже учитывая, что это произошло не по их вине) и отправила мне новую посылку. На душе стало спокойнее, но горечь по отношению к почте осталась», — написала женщина, столкнувшаяся с этой ситуацией.

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

