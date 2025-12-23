Мессенджер WhatsApp подтвердил ограничение работы в России

"WhatsApp глубоко интегрирован в жизнь каждого уголка страны - от родительских и рабочих чатов до общения с друзьями, соседями и дальними родственниками во всех регионах России. Мы привержены защите наших пользователей, потому что принуждение к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести лишь к снижению безопасности россиян", - добавил представитель.

В России стали замедлять работу WhatsApp

Работа WhatsApp в России активно блокируется с августа. Еще тогда большинству пользователей из РФ стали недоступны звонки. 28 ноября Роскомнадзор предупредил, что мессенджер будет полностью заблокирован, если не выполнит требования российских законов, то есть не станет сотрудничать с правоохранительными органами.

С 22 декабря пользователи в РФ пожаловались на проблемы с мессенджером. По данным источника РБК, Роскомнадзор замедлил работ WhatsApp на 70-80%. Несмотря на растущее давление со стороны российских властей, WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России.

Депутат Госдумы РФ: Печально, что нельзя пересылать веселые картинки

Зампред комитета Госдумы РФ по информполитике Андрей Свинцов в комментарии "Осторожно Media" заявил, что ему "печально слышать, что наши граждане не могут переслать друг другу веселые картинки". "Это действительно нас беспокоит и расстраивает", - прокомментировал он заявления представителей WhatsApp. Вместе с тем Свинцов повторил нарратив о том, что принимаемые меры продиктованы требованиями безопасности. Москва использует это утверждение, чтобы оправдать ограничение интернета для россиян.

Вместо использования WhatsApp Свинцов посоветовал жителям России пользоваться Telegram, "Одноклассниками" и "ВКонтакте", а также "звонить друг другу по телефону, ходить в гости, пить чай, печь пироги, делать салаты и ходить на прогулки".