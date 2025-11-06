Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Никто не видел мэра Риги? Как он? Волнуюсь! Депутат думы о (не)работе Клейнбергса (2)

Редакция PRESS 6 ноября, 2025 12:46

Новости Латвии 2 комментариев

"Я являюсь депутатом Рижской думы, но в последний раз видел своего начальника – мэра Риги Виестура Клейнбергса – на заседании Рижской думы 16 октября 2025 года. С тех пор – ничего. Ни новостей, ни встреч, ни слухов, - пишет Ринголд Балодис на портале Pietiek.com. - Невольно вспоминается фильм «Время землемеров», снятый по мотивам романа Рейниса и Матиса Каудзите, и заданный в нем вопрос: «Где у вас тут староста прихода? Ну, старейшина прихода?».

Тогда хочется спросить: есть ли у Риги сейчас мэр? Может быть, все действительно в порядке, и он может спать спокойно, чувствуя, что хорошо поработал? Вроде бы нет... В Риге проблема за проблемой... Но после заседания 16 октября Клейнбергс как будто исчез. Ну ладно, на заседании он провалился, потому что именно из-за него заседание длилось почти 15 часов, поскольку отчет исполнительного директора, отстранение от должности управляющего Namu pārvaldnieks и создание Комиссии по этике были включены в повестку дня в качестве последних вопросов.

Вопрос также к СМИ! Прошло уже более 100 дней с тех пор, как Виестур Клейнбергс был избран председателем Рижской городской думы. Обычно в такой момент «четвертая власть» – пресса – активно «растаскивает» любого нового чиновника: что ты сделал, что планируешь, каковы твои цели? Но на этот раз – полная тишина. Он не делает ничего заметного, а пресса не задает вопросов. Идеально, не так ли?

Нет, вру – я еще раз видел нашего мэра. Точнее – его селфи на платформе X вместе с депутатом Европейского парламента Стакисом. Фотография была украшена подписью, добавленной самим Виестуром: «Я с бывшим». Надо сказать, что это вызвало некоторое замешательство среди подписчиков X, поскольку оба господина представляют одну и ту же партию, «Прогрессивных». Кроме того, следует помнить, что Стакис, будучи мэром Риги (в июне 2023 года), во время прайда вывесил радужный флаг на здании Рижской думы.

Завершая свои утренние размышления, следует сказать, что, похоже, наш «рижский староста" заботится в основном о публичных мероприятиях. Вернее – о том, чтобы собрать на них как можно больше своих сторонников, перед которыми можно было бы немного похвастаться.

Однако было бы хорошо помнить, что «Прогрессивные» вовсе не являются партией с самым большим кругом сторонников в Риге – это ясно показывает количество их депутатов в думе.

Бедная Рига... Похоже, что развитие нам пока не светит – только пустой популизм и предвыборная агитация. Жаль. Надеемся, что эта ситуация когда-нибудь изменится, потому что надежда умирает последней..."

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (2)

10:26

2 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

09:38

2 комментариев

09:11

2 комментариев

08:43

2 комментариев

08:27

2 комментариев

07:59

2 комментариев

07:53

2 комментариев

