Согласно действующим правилам, такие лица могут получать пособие и после окончания трудовых отношений и срока действия вида на жительство, поскольку не установлено, на какой срок может быть назначено пособие. Растёт тенденция, что пособие всё чаще запрашивают отцы детей — граждане третьих стран, например Узбекистана и Таджикистана, которым выданы временные виды на жительство в Латвии, но дети родились и живут вместе с матерью за границей, пояснили в министерстве.

В итоге социальные взносы, уплаченные в Латвии, идут на долгосрочную поддержку семей, проживающих за рубежом. Министерство благосостояния считает, что такая практика не соответствует цели пособия, и планирует изменить существующий порядок.

Эта новость вызвала сильное раздражение в обществе:

- Это полное безумие. Силиня совсем “застамбулилась” — ей всё равно, что каждый может тянуть из латвийского соцбюджета деньги для своей оравы детей где-нибудь в Пакистане. Даже после того, как официально больше не работает в Латвии, - пишет Илзе

- Зато латышские детишки могут замерзнуть в сугробах, ведь автобус из отдалённой школы до дома больше не ходит.

- Вот почему им так важны все эти международные договоры и конвенции — чтобы оправдать свои решения.

- А тем временем латыш платит за своего ребёнка везде, включая медицину! Ну просто невероятно! - отмечает Анна

- Я уже обращал внимание на эту тему и согласен, что это надо менять! Семьи граждан третьих стран, которые живут за пределами Латвии, не должны претендовать на пособие, - отметился в дискуссии и политик Рейнис Узулниекс.

- Вот вам и ответ, куда уходят деньги, предназначенные нашим нерождённым детям — гражданам третьих стран. Вместо поддержки латвийских семей обслуживают иностранцев. Позор!

- Латвия — страна счастья, откуда украинские, узбекские, русские и таджикские гастарбайтеры выкачивают пособия VSAA по уходу за ребёнком.