Пособия VSAA кормят детей мигрантов за границей! Общество «рвет и мечет» (1)

Редакция PRESS 6 ноября, 2025 16:37

Выбор редакции 1 комментариев

За девять месяцев этого года пособие по уходу за ребёнком получили 844 гражданина третьих стран, что на 34% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Государственном агентстве социального страхования (VSAA). В Министерстве благосостояния (LM) отмечают, что в последние годы резко выросло число заявлений на получение пособий от граждан третьих стран, которые работают в Латвии по срочному договору, но их семьи и дети живут за пределами страны.

Согласно действующим правилам, такие лица могут получать пособие и после окончания трудовых отношений и срока действия вида на жительство, поскольку не установлено, на какой срок может быть назначено пособие. Растёт тенденция, что пособие всё чаще запрашивают отцы детей — граждане третьих стран, например Узбекистана и Таджикистана, которым выданы временные виды на жительство в Латвии, но дети родились и живут вместе с матерью за границей, пояснили в министерстве.

В итоге социальные взносы, уплаченные в Латвии, идут на долгосрочную поддержку семей, проживающих за рубежом. Министерство благосостояния считает, что такая практика не соответствует цели пособия, и планирует изменить существующий порядок.

Эта новость вызвала сильное раздражение в обществе:

- Это полное безумие. Силиня совсем “застамбулилась” — ей всё равно, что каждый может тянуть из латвийского соцбюджета деньги для своей оравы детей где-нибудь в Пакистане. Даже после того, как официально больше не работает в Латвии, - пишет Илзе
- Зато латышские детишки могут замерзнуть в сугробах, ведь автобус из отдалённой школы до дома больше не ходит.
- Вот почему им так важны все эти международные договоры и конвенции — чтобы оправдать свои решения.
- А тем временем латыш платит за своего ребёнка везде, включая медицину! Ну просто невероятно! - отмечает Анна
- Я уже обращал внимание на эту тему и согласен, что это надо менять! Семьи граждан третьих стран, которые живут за пределами Латвии, не должны претендовать на пособие, - отметился в дискуссии и политик Рейнис Узулниекс.
- Вот вам и ответ, куда уходят деньги, предназначенные нашим нерождённым детям — гражданам третьих стран. Вместо поддержки латвийских семей обслуживают иностранцев. Позор!
- Латвия — страна счастья, откуда украинские, узбекские, русские и таджикские гастарбайтеры выкачивают пособия VSAA по уходу за ребёнком.

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Обновлено: 11:55 09.11.2025
«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (1)

Важно 10:49

Важно 1 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

Важно 10:26

Важно 1 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Важно 09:38

Важно 1 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

Важно 09:11

Важно 1 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Важно 08:43

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 1 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (1)

Важно 07:59

Важно 1 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

