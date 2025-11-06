«Срочно покиньте Нью-Йорк»: израильский министр — евреям в США

"Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от власти стороннику ХАМАС, чья позиция не так уж далека от позиции фанатиков-джихадистов, убивших три тысячи жителей Нью-Йорка 25 лет назад", - написал Шикли на своей странице в X в среду, 5 ноября.

По его мнению, "Нью-Йорк уже никогда не будет прежним, особенно для его еврейской общины", так что ее представителям стоит "серьезно задуматься о том, чтобы сделать Землю Израильскую своим новым домом". "Нью-Йорк идет с открытыми глазами в бездну, в которую погрузился Лондон", - добавил Шикли.

В городе живут около 1,3 млн евреев - это самое большое еврейское сообщество во всем мире, кроме Израиля. При этом Мамдани называл действующую в Израиле власть "режимом апартеида", а войну в Газе - "геноцидом". В то же время о ХАМАС он не высказывался.

С мнением Шикли по Мамдани также согласился министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир. "Антисемитизм одержал победу над здравым смыслом. Мамдани - сторонник ХАМАС, враг Израиля и отъявленный антисемит", - приводит AFP его слова.

Выборы главы города прошли 4 ноября. По итогам обработки почти 98% голосов, Мамдани, которого выдвинули Демократическая партия и "Партия работающих семей", одерживает победу, он набрал около 50,4% голосов. На втором месте с 41,6% голосов - независимый кандидат Эндрю Куомо, за которого призывал голосовать президент США Дональд Трамп, угрожая сократить финансирование города. Куомо в 2011-2021 годах был губернатором Нью-Йорка, но после обвинений в сексуализированных домогательствах ушел в отставку, а затем проиграл праймериз Демократической партии Мамдани.

Трамп также называл Мамдани - сторонника левых взглядов - коммунистом. Президент утверждал, что идеи политика навредят городу. В частности, он предлагал ввести заморозить арендную плату на жилье, ввести бесплатный проезд на городских автобусах, всеобщее дошкольное образование, а также открыть сеть муниципальных продуктовых магазинов. Финансировать проекты Мамдани планирует за счет повышения налогов для богатых и компаний.