«Срочно покиньте Нью-Йорк»: израильский министр — евреям в США

© Deutsche Welle 6 ноября, 2025 11:53

Амихай Шикли - министр по вопросам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля - после победы 34-летнего мусульманина-демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра в Нью-Йорке призвал живущих в городе евреев вернуться на родину.

"Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от власти стороннику ХАМАС, чья позиция не так уж далека от позиции фанатиков-джихадистов, убивших три тысячи жителей Нью-Йорка 25 лет назад", - написал Шикли на своей странице в X в среду, 5 ноября.

По его мнению, "Нью-Йорк уже никогда не будет прежним, особенно для его еврейской общины", так что ее представителям стоит "серьезно задуматься о том, чтобы сделать Землю Израильскую своим новым домом". "Нью-Йорк идет с открытыми глазами в бездну, в которую погрузился Лондон", - добавил Шикли.

В городе живут около 1,3 млн евреев - это самое большое еврейское сообщество во всем мире, кроме Израиля. При этом Мамдани называл действующую в Израиле власть "режимом апартеида", а войну в Газе - "геноцидом". В то же время о ХАМАС он не высказывался.

С мнением Шикли по Мамдани также согласился министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир. "Антисемитизм одержал победу над здравым смыслом. Мамдани - сторонник ХАМАС, враг Израиля и отъявленный антисемит", - приводит AFP его слова.

Выборы главы города прошли 4 ноября. По итогам обработки почти 98% голосов, Мамдани, которого выдвинули Демократическая партия и "Партия работающих семей", одерживает победу, он набрал около 50,4% голосов. На втором месте с 41,6% голосов - независимый кандидат Эндрю Куомо, за которого призывал голосовать президент США Дональд Трамп, угрожая сократить финансирование города. Куомо в 2011-2021 годах был губернатором Нью-Йорка, но после обвинений в сексуализированных домогательствах ушел в отставку, а затем проиграл праймериз Демократической партии Мамдани.

Трамп также называл Мамдани - сторонника левых взглядов - коммунистом. Президент утверждал, что идеи политика навредят городу. В частности, он предлагал ввести заморозить арендную плату на жилье, ввести бесплатный проезд на городских автобусах, всеобщее дошкольное образование, а также открыть сеть муниципальных продуктовых магазинов. Финансировать проекты Мамдани планирует за счет повышения налогов для богатых и компаний.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

