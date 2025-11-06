Украина ударила по крупной ТЭЦ в Костромской области

В ходе массированной атаки украинских беспилотников на Волгоград в ночь на четверг, 6 ноября, один из дронов попал в 24-этажный жилой дом, погиб 48-летний мужчина. В доме на улице Гаря Хохолова повреждены балконы и выбиты стекла, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Также в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению", - написал Бочаров в Telegram. Он добавил, что администрация города готовит пункт временного размещения для жителей пострадавших домов, пока здания будут обследовать саперы.

По данным телеграм-канала Shot, атака на Волгоград продолжалась около пяти часов. Местные жители сообщили о более чем 40 взрывах над городом, от которых "тряслись стены и окна в квартирах". Наибольшее число взрывов было слышно на западе и севере города. Очевидцы отмечали, что беспилотники летели на малой высоте со стороны Волги.

Атакам также подверглась Костромская область. Глава региона Сергей Ситников сообщил, что в Волгореченске (около 40 км от Костромы) оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. По его словам, электроснабжение не нарушено, пострадавших нет.

По информации телеграм-канала Astra, в Волгореченске могла быть атакована Костромская ГРЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций России. Она занимает третье место по установленной мощности и вырабатывает около 1,5 процента всей электроэнергии в стране.