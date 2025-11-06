В исследовании выяснилось, что знания молодёжи в области гражданственности в целом довольно низкие, а понятия "патриотизм" и "национализм" требуют более глубокого понимания и компетенций, которые в текущем содержании образования развиты недостаточно. Гражданское образование больше сосредоточено на общих знаниях о функционировании общества и государства, а не на укреплении национальной принадлежности.

Учителя также критически оценивают понимание патриотизма и национализма среди учеников – школьники редко задумываются о вопросах государственности, а патриотизм часто формируется под влиянием семьи или личных ценностей. По наблюдениям педагогов, молодёжь разная: кто-то считает себя патриотом, кто-то – националистом, а кто-то – ни тем, ни другим.

Различается и готовность молодёжи защищать государство в случае военного конфликта. В школах нацменьшинств чаще наблюдается желание эмигрировать из Латвии, тогда как среди латышской молодёжи доминирует локальный патриотизм, отмечается в исследовании.

Война в Украине усилила как тенденции национального радикализма, так и поляризацию между латышскими и русскоязычными школьниками. Учителя прилагают усилия к снижению агрессии и влияния дезинформации, поощряя дискуссии и поиск консенсуса.

Тем не менее, педагогам не хватает государственных рекомендаций о том, какого гражданина Латвия хочет формировать и в каком направлении должна двигаться страна, что, как указано в отчёте, затрудняет работу учителей.

Среди нацменьшинств наблюдается стремление к гражданскому обществу, в котором принадлежность к государству основывается на гражданстве, а не на этническом происхождении. Однако, по их мнению, это стратегический вопрос, который необходимо решать на политическом уровне.

Как подчёркивается в отчёте, школа не может в одностороннем порядке сформировать гражданскую нацию без соответствующего политического решения.

В контексте российско-украинской войны учителя сталкиваются с ситуациями, когда родители придерживаются взглядов, продвигаемых Россией, и выражают недовольство содержанием учебных программ. Учителя отмечают, что действующее законодательство их недостаточно защищает, что затрудняет формирование целенаправленного национально-патриотического общества в школах.

Молодёжь часто не понимает разницу между патриотизмом и национализмом. Некоторые считают себя и теми, и другими одновременно; кто-то связывает это больше с культурой и традициями, другие — с гражданским патриотизмом и демократическими ценностями, установлено в исследовании.

Молодые представители нацменьшинств, как правило, не идентифицируют себя как националисты, но иногда считают себя патриотами, основываясь на интеграции, участии в культурной жизни и ощущении принадлежности к обществу. Некоторые не считают себя патриотами вовсе, акцентируя индивидуальные ценности, критически оценивая идею государства или ощущая большую связь с местной средой и европейскими ценностями.

Анализируя связь между патриотизмом и национализмом молодёжи и их гражданским и политическим участием, исследователи выявили, что эта связь слаба. На это влияют различные факторы, включая трудности в разграничении понятий, а также то, что активность молодёжи в большей степени определяется индивидуальными особенностями, интересами, уровнем гражданских знаний и политическим контекстом.

В исследовании указано, что участие молодёжи зачастую используется формально, создавая иллюзию их влияния на принятие решений как на муниципальном, так и на государственном уровне. Одновременно система гражданского образования в Латвии в исследовании охарактеризована как "чёрный ящик" — её реализация в школах непрозрачна. На это влияет широкая свобода действий учителей, предусмотренная проектом "Skola2030", отсутствие единых учебных материалов, а также недостаточная проверка знаний учащихся в данной области.

В результате отсутствуют данные о том, в какой степени выпускники школ овладели базовыми политическими знаниями и навыками, необходимыми для полноценного участия в общественной и политической жизни, указывается в исследовании.

По мнению авторов исследования, для укрепления гражданского образования в Латвии необходим государственный стратегический подход, определяющий, какого гражданина следует формировать и как в школах следует обсуждать актуальные политические вопросы как в национальном, так и в международном контексте.

В исследовании призывают к постепенным изменениям в содержании гражданского образования с сохранением основных принципов проекта "Skola2030", устраняя при этом выявленные проблемы.

Рекомендуется повысить престиж гуманитарных и социальных наук в системе общего образования, обеспечив баланс знаний из разных областей и признавая значение этих предметов для развития общества. Также предлагается определить минимальный объём гражданских и политических знаний, обязательный для всех учеников, и обеспечить его проверку.

В исследовании подчёркивается важность разработки единых централизованных учебных материалов, которые могли бы использоваться во всех школах. В их подготовке и апробации рекомендуется задействовать опытных педагогов, что помогло бы обеспечить равное качество гражданского образования по всей стране и снизить нагрузку на учителей.

Также в рекомендациях отмечается необходимость адаптации учебных материалов к разным уровням учеников, с акцентом на практические знания и навыки участия в общественной жизни. Содержание экзаменов следует согласовать с учебными материалами и упростить, ориентируясь на освоение базовых навыков.

Исследование также призывает развивать у школьников умения получать и анализировать политическую информацию в современной фрагментированной медиасреде. По мнению исследователей, чувство принадлежности Латвии среди молодёжи нацменьшинств следует формировать как через гражданский патриотизм, так и через знакомство с латвийской культурной средой.

Исследование о патриотизме и национализме в гражданском образовании Латвии проведено в рамках проекта Латвийского научного совета "Патриотизм и национализм: мышление, отношения и их влияние на развитие демократического гражданского общества".

Его целью было изучить, как эти формы национальной привязанности влияют на развитие демократического общества. Исследование проводилось в контексте российско-украинской войны, которая обострила вопросы национальной идентичности, готовности общества к кризисам и значимости демократических ценностей.