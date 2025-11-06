«Скандал! Московская улица все еще существует»: смена названий забуксовала

Жительница Сандра написала в редакцию передачи: «Рига очищена от названий, связанных с оккупационной страной, а вот нашу Резекне ещё предстоит очистить. Приглашаю вас прогуляться по нашим улицам — может быть, когда-нибудь и у нас будет праздник!»

В городе до сих пор существуют такие улицы, как улица Андрея Упита (председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР), улица Михаила Лермонтова (русского поэта и офицера Российской империи), улица Космонавтов, прославляющая космические программы СССР, и Московская улица, названная в честь столицы России.

Общество «Центр публичной памяти» обратилось к самоуправлению Резекне с требованием переименовать эти улицы, как это уже сделали другие муниципалитеты. Организация предложила следующие новые названия: улицу Андрея Упита — в улицу Владислава Рубулиса, улицу Лермонтова — в улицу Яниса Клидзeя, улицу Космонавтов — в улицу Зигфрида Анны Мейеровица, Московскую — в улицу Яниса Чаксте.

В прошлом году самоуправление Резекне провело опрос среди жителей по вопросу переименования «дружественных России» улиц. Из 1120 участников — 1016 человек (90 %) выступили против. «Центр публичной памяти» раскритиковал этот опрос, заявив, что, например, название «Московская улица» является незаконным.

Член правления организации Дидзис Шенбергс заявил: «Без сомнения, Московская улица, созданная в Резекне во времена советской оккупации, в публичном пространстве прославляет Россию как агрессора и СССР как тоталитарный режим. Прославление коммунистического тоталитарного режима в публичной среде запрещено Конституцией. Тот факт, что Московская улица всё ещё существует, — скандален, ведь каждый гражданин Латвийской Республики имеет конституционное право не ходить по улице, где допускается восхваление режима-агрессора. Прошлогодний опрос нельзя считать настоящим опросом — это была ненужная, по нашему мнению, противоправная акция, в рамках которой жителям фактически предложили публично встать на сторону Москвы».

Опрос проводила временная администрация самоуправления Резекне, назначенная после того, как за нарушения в хозяйственной деятельности была распущена прежняя дума во главе с многолетним мэром Александром Барташевичем. После выборов в этом году Барташевич вновь вернулся в кресло мэра.