Как Стамбульская конвенция семьи разделяет: на примере дочки Криштопанса (1)

Редакция PRESS 6 ноября, 2025 15:25

Выбор редакции 1 комментариев

Дочь экс-премьера Латвии и нынешнего депутата Европарламента Вилиса Криштопанса (Латвия на первом месте) Никола Стефания встала на сторону поддерживающих Стамбульскую конвенцию, пишет в nra.lv публицист Марис Краутманис.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nikola Stefānija (@nikastefanija)

«Я не хотела сегодня там быть. Мне тяжело и больно говорить о насилии. Эта тема слишком близка, чтобы каждый раз не сломаться, когда её поднимают. Я не хочу идти к Сейму протестовать. Протестовать против того, что в правительстве есть люди, которым не важны жертвы насилия. И самое безумное — это даже не про идеологию, именно это делает всё ещё тяжелее. Почему наша безопасность и жизни используются как инструмент в политических играх?», — плакалась дочь Криштопанса в соцсетях, давая понять: Стамбульская конвенция — это хорошо, а те, кто требует её денонсации, — плохие.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nikola Stefānija (@nikastefanija)

Вилис Криштопанс известен как консервативный политик из партии «Латвия на первом месте» (LPV), выступающий за денонсацию Стамбульской конвенции, но взгляды дочери он совершенно не поддерживает.

В беседе с nra.lv Криштопанс объяснил неловкую ситуацию так: «Я за демократию. Каждый сходит с ума по политике по-своему. Я — по-своему, дочь — по-своему».

Со временем поймёт

«Со временем поймёт», — сказал Криштопанс. «У меня много внуков, и я не хочу, чтобы в школах им навязывали ЛГБТ-программу. Еврокомиссия уже выделила 3,6 млрд на образование по ЛГБТ. Я борюсь за своих внуков. И мои сыновья думают точно так же, как я. А у дочери пока детей нет».

Политик не хотел углубляться в семейные дела, но позволил себе жесткое сравнение: «Мы можем принять закон о защите детей и внизу приписать, что каждому ребёнку в 18 лет нужно сменить пол. А если кто-то проголосует против — в ответ получит обвинения: "Как, ты против защиты детей?"».

Криштопанс: «Допускаю, что GREVIO (группа экспертов по борьбе с насилием над женщинами и домашним насилием) уже пишет отчёт о выполнении Стамбульской конвенции, и будут вопросы: почему в латвийских школах нет информации по ЛГБТ. Так и будет. Мы первые, но не единственные. Вся Европа охвачена этим. Слава богу, появился Дональд Трамп, который сказал: хватит, есть два пола — мужской и женский, а Джорджа Сороса нужно судить.

Но в Европе по-прежнему доминирует идеология "соросят" и социалистов. Из 27 стран только четыре правые, и они держатся. Остальные — левые, либералы и зелёные. Чего от них ждать?»

Европа в хаосе и идёт ко дну

«Могут ли люди, которые работают на земле, пасут скот и возят детей за 30 км в школу, это понять? Организованное меньшинство издевается над неорганизованным большинством! Это такие, как Йоните, которая суёт в карман деньги налогоплательщиков и ходит с сумкой за три-четыре тысячи евро. И это на деньги налогоплательщиков!

Миллиарды евро выделены на ЛГБТ-образование. Латвийским политическим организациям, которые называют себя НПО — вроде "Providus" или "Delna"... Всем им даёт деньги Еврокомиссия! И они лезут в политику. Как это сочетается с финансированием партий? Каждый год по пять миллионов евро получают НПО, которые якобы неполитические, но занимаются политикой.

Об этом уже говорит вся Европа! 17 миллиардов за пять лет ЕС заплатил таким организациям. Так портят воздух. Ситуация в Европе тяжёлая, ужасная, неприятная», — заявил экс-премьер и политик оппозиционной LPV Вилис Криштопанс.

Третья разжигающая ненависть тема за пять лет

Напоминаем: за последние пять лет «стамбульская» тема — уже третья идеологическая платформа, из-за которой споры из зала Сейма и политических кулуаров переходят в семьи.

Раскол и ссоры в семьях были из-за вакцинации. Кампания по COVID и прививкам разделила общество, включая семьи, на три группы: "ваксеров" (убеждённых сторонников), "антиваксеров" (воинствующих противников) и нейтральных (выполнявших предписания эпидемиологов). Меньше, чем вакцинация, но всё же расколола семьи и вызвала вражду тема российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Теперь роль разжигателя ненависти берёт на себя редко читаемая и понимаемая международная конвенция.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

