Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Латвии продано иностранцам

Вместе со сменой участника из состава правления SIA Kurekss и дочерней SIA Kurzemes granulas вышли оба прежних фактических бенефициара — Арнис и Янис Апситисы (доли принадлежали им через SIA Apsīte), сообщает Lursoft Klientu portfelis.

С 27.09.2024 по 31.10.2025 доли делили SIA Apsīte (Арнис Апситис, 50%) и SIA JA Hold (Янис Апситис, 50%).

Председателем правления стал Марис Петровскис (ранее член правления). В совете остаются Эдгарс Макаровс и Армандс Толканёвс.

В 2024-м оборот вырос на 8,39% до 67,91 млн евро благодаря росту производства и сбыта, особенно террасной доски. После убытков 2023-го компания вышла в плюс — 3,21 млн евро прибыли (после налогов) из-за изменений в ценах Latvijas Valsts meži на сырьё.

На предприятии — 149 сотрудников. Уплачено 1,53 млн евро соцвзносов и 0,85 млн евро подоходного налога.