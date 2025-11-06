Литве придется приоткрыть границу: 5000 грузовиков застряли в Белоруссии

По словам министра, по этому вопросу планируется обратиться к Белоруссии.

«Большая группа находится (...) на пункте пропуска "Шальчининкай", там с белорусской стороны, в Беняконях. (...) мы предполагаем, что транспортные средства смогут начать движение через этот пункт, поскольку они больше никуда не могут ехать. Там и водители, и прицепы», — сообщил Кондратович радиостанции Ziniu radijas в четверг.

«На техническом уровне мы, скорее всего, передадим через наших пограничников сообщение о возможности использования именно "Шальчининкай" именно для этого транспорта. Посмотрим, как отреагирует Белоруссия», — добавил он.

В связи с решением правительства временно закрыть на месяц границу Литвы с Беларусью за некоторыми исключениями на пограничном переходе "Мядининкай", в четверг утром на обоих временно закрытых переходах с белорусской стороны ожидают около 1,2 тыс. грузовиков и полуприцепов, из которых около 400 — только в Беняконях.