Вероятно, имел дело с мигрантами: труп гражданина Латвии найден в пруду

Служба охраны государственной границы Литвы считает, что инцидент связан с перевозкой мигрантов из Латвии, и по этому факту начато расследование, сообщил советник пограничной службы Гедрюс Мишутис. Полиция вызвала на место происшествия пограничников, которые с помощью служебных собак обследовали окрестности, но подозрительных лиц не обнаружили.

Как сообщила литовская полиция, в 19:44 в пруду рядом с дорогой Юодупе-Алекни-Акнисте был замечен автомобиль "Volvo V40". Предполагается, что он съехал с дороги и перевернулся. В пруду было найдено тело гражданина Латвии 1997 года рождения.

Личность пострадавшего не установлена, но предполагается, что он является гражданином Афганистана. Он был доставлен в больницу в Паневежисе. Литовская полиция продолжает расследование происшествия.