«Русскому нужно бить в ответ и — по морде»: Илзе Аузере (9)

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 09:53

Латышские СМИ 9 комментариев

Под таким заголовком на обложке недавно вышел номер популярного журнала Mājas Viesis. Его иллюстрирует фото героини материала журналистки Илзе Петерсоне — это Илзе Аузере, экс-супруга знаменитого политика Яниса Юрканса, сообщает bb.lv.

"Как не думать сегодня о нашей безопасности, когда Россия все агрессивнее проверяет готовность стран Евросоюза и НАТО противостоять ей. Русский понимает только язык силы, поэтому надо бить в ответ и по морде", - без лишней дипломатии говорит Илзе Аузере, бывшая банкир и финансист, в последние годы участница кулинарных передач и ведущая мастер-классов.

Недавно она вернулась из США, где навестила брата Петериса Аузерса с женой и оформляла документы в связи со сменой фамилии после развода с Янисом Юркансом. На встречах говорили и о политике — войне России на Украине и деятельности президента США Дональда Трампа.

Когда вернулась в Латвию, жизнь зашла в привычный круговорот с приемом гостей в своей квартире на бульваре Райниса и блюдами собственного приготовления, по вечерам — на какой-нибудь концерт или театральный спектакль, встречу с друзьями. Судя по записям в аккаунте Facebook, Илзе постоянно следит за политическими событиями и комментирует их».

«Когда рассуждаем о месте интервью, много думать не приходится, потому что меня любезно приглашают в квартиру, которую можно опознать и с улицы, так как с момента полномасштабного вторжения России на украинскую землю у окна гостиной вывешен флаг Украины. Несколько уже сменила, потому что ветер делает свое. Из окон жилища открывается вид на Бастионную горку, которую Илзе в шутку называет своей деревней. Шум улицы задерживают большие деревья, между картинами и изысканной обстановкой царит уютное настроение...»

«После одного из ваших интервью я читала комментарии, что будете одной из первых, кто «спасательным рейсом» убежит из Балтии, если здесь что-то начнется. Вы уже подумали о своей безопасности, когда Россия ежедневно рвет Украину, пускает дроны в страны НАТО и угрожает атомным оружием?» - интересуется корреспондент Mājas Viesis.

«Никуда из Латвии уезжать не собираюсь. Я все больше убеждаюсь, что это не понадобится. В августе, еще до событий с дронами, было неуютно. Хотя терпеть Трампа не могу, но когда, наверное, он читает, что высмеивается, как подручный Путина, то чувствует себя разочарованным и обманутым, его высказывания меняются, и на этот раз оскорбленное эго идет нам на пользу. Пусть так продолжается! Пусть продолжаются и пожары, после которых каждый раз в Facebook записываю комментарий — Burn, Baby, Burn … (гори, детка, гори — англ.). Украинцы бьют по русской инфраструктуре, по стратегическим объектам, а не по людям».

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (9)

Важно 10:55

Важно 9 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (9)

Важно 10:49

Важно 9 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (9)

Важно 10:26

Важно 9 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (9)

Важно 09:38

Важно 9 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (9)

Важно 09:11

Важно 9 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (9)

Важно 08:43

Важно 9 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (9)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 9 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

