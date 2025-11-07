"Как не думать сегодня о нашей безопасности, когда Россия все агрессивнее проверяет готовность стран Евросоюза и НАТО противостоять ей. Русский понимает только язык силы, поэтому надо бить в ответ и по морде", - без лишней дипломатии говорит Илзе Аузере, бывшая банкир и финансист, в последние годы участница кулинарных передач и ведущая мастер-классов.

Недавно она вернулась из США, где навестила брата Петериса Аузерса с женой и оформляла документы в связи со сменой фамилии после развода с Янисом Юркансом. На встречах говорили и о политике — войне России на Украине и деятельности президента США Дональда Трампа.

Когда вернулась в Латвию, жизнь зашла в привычный круговорот с приемом гостей в своей квартире на бульваре Райниса и блюдами собственного приготовления, по вечерам — на какой-нибудь концерт или театральный спектакль, встречу с друзьями. Судя по записям в аккаунте Facebook, Илзе постоянно следит за политическими событиями и комментирует их».

«Когда рассуждаем о месте интервью, много думать не приходится, потому что меня любезно приглашают в квартиру, которую можно опознать и с улицы, так как с момента полномасштабного вторжения России на украинскую землю у окна гостиной вывешен флаг Украины. Несколько уже сменила, потому что ветер делает свое. Из окон жилища открывается вид на Бастионную горку, которую Илзе в шутку называет своей деревней. Шум улицы задерживают большие деревья, между картинами и изысканной обстановкой царит уютное настроение...»

«После одного из ваших интервью я читала комментарии, что будете одной из первых, кто «спасательным рейсом» убежит из Балтии, если здесь что-то начнется. Вы уже подумали о своей безопасности, когда Россия ежедневно рвет Украину, пускает дроны в страны НАТО и угрожает атомным оружием?» - интересуется корреспондент Mājas Viesis.

«Никуда из Латвии уезжать не собираюсь. Я все больше убеждаюсь, что это не понадобится. В августе, еще до событий с дронами, было неуютно. Хотя терпеть Трампа не могу, но когда, наверное, он читает, что высмеивается, как подручный Путина, то чувствует себя разочарованным и обманутым, его высказывания меняются, и на этот раз оскорбленное эго идет нам на пользу. Пусть так продолжается! Пусть продолжаются и пожары, после которых каждый раз в Facebook записываю комментарий — Burn, Baby, Burn … (гори, детка, гори — англ.). Украинцы бьют по русской инфраструктуре, по стратегическим объектам, а не по людям».