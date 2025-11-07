Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Парковки призывают к порядку — одному на всех: подробности

© LETA 7 ноября, 2025 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

TV3

Центр защиты прав потребителей ( ЦЗПП, PTAC) и операторы парковок в понедельник, 10 ноября, подпишут меморандум об улучшении сферы парковочных услуг, сообщили представители операторов парковок.

Представители компании поясняют, что ежемесячно в Латвии платными парковками пользуются несколько сотен тысяч водителей, однако операторы парковок и  получают жалобы потребителей на применяемые к ним штрафы. Поэтому, чтобы уменьшить недопонимание, PTAC и представители отрасли в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП) разработали сборник надлежащей практики и рекомендаций и подпишут меморандум по его выполнению.

Информационное мероприятие и подписание меморандума «Сборник надлежащей практики и рекомендаций по предоставлению услуг парковки» состоится в понедельник, 10 ноября, в 11:00 в здании PTAC.

В мероприятии примут участие директор PTAC Зайга Лиепиня, член правления SIA "Cityparks Latvija" Гундарс Сманс, член правления SIA "EuroPark Latvia" Мартиньш Мейситис, член правления LTRK Янис Лиелпетерис и представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мейситис отмечает, что большинство штрафов, получаемых водителями, связано с неоплатой услуг или несоблюдением других важных правил парковки. «Потребители совершают различные нарушения, в том числе по невнимательности или незнанию. Например, они не оплачивают парковку вовремя, не регистрируют свой автомобиль для использования бесплатной парковки или паркуют его с нарушением правил. Несоблюдение правил приводит к неприятным последствиям», — добавляет он.

В свою очередь, Сманс сообщает, что цель меморандума — определить основные принципы и выделить важнейшие условия, которые необходимо соблюдать при пользовании услугами парковки, что позволит сократить количество случаев штрафования потребителей.

В то же время Лиепиня добавляет, что жалобы потребителей чаще всего касаются штрафных санкций, предусмотренных договором за несоблюдение правил парковки. «Важно, чтобы условия обслуживания были простыми, понятными и быстро понятными для потребителей, а также учитывали бы группу потребителей, которые пользуются конкретной парковкой очень редко или впервые», — говорит она.

Лиепиня призывает торговцев соблюдать льготный период, чтобы потребители успели понять и выполнить все условия при начале пользования парковкой, а потребители, в свою очередь, соблюдать правила и оплачивать услугу в порядке, установленном на парковке.

Сборник передовой практики и рекомендаций по предоставлению услуг парковки разработан PTAC в сотрудничестве с «EuroPark Latvia» и «Cityparks Latvija».

PTAC приглашает и других операторов парковок подписать меморандум.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 21 минуту назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Будет ли солнце? Прогноз погоды на субботу в Латвии
Bitnews.lv 22 часа назад

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать
Загрузка

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать