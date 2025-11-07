Парковки призывают к порядку — одному на всех: подробности

Представители компании поясняют, что ежемесячно в Латвии платными парковками пользуются несколько сотен тысяч водителей, однако операторы парковок и получают жалобы потребителей на применяемые к ним штрафы. Поэтому, чтобы уменьшить недопонимание, PTAC и представители отрасли в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП) разработали сборник надлежащей практики и рекомендаций и подпишут меморандум по его выполнению.

Информационное мероприятие и подписание меморандума «Сборник надлежащей практики и рекомендаций по предоставлению услуг парковки» состоится в понедельник, 10 ноября, в 11:00 в здании PTAC.

В мероприятии примут участие директор PTAC Зайга Лиепиня, член правления SIA "Cityparks Latvija" Гундарс Сманс, член правления SIA "EuroPark Latvia" Мартиньш Мейситис, член правления LTRK Янис Лиелпетерис и представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мейситис отмечает, что большинство штрафов, получаемых водителями, связано с неоплатой услуг или несоблюдением других важных правил парковки. «Потребители совершают различные нарушения, в том числе по невнимательности или незнанию. Например, они не оплачивают парковку вовремя, не регистрируют свой автомобиль для использования бесплатной парковки или паркуют его с нарушением правил. Несоблюдение правил приводит к неприятным последствиям», — добавляет он.

В свою очередь, Сманс сообщает, что цель меморандума — определить основные принципы и выделить важнейшие условия, которые необходимо соблюдать при пользовании услугами парковки, что позволит сократить количество случаев штрафования потребителей.

В то же время Лиепиня добавляет, что жалобы потребителей чаще всего касаются штрафных санкций, предусмотренных договором за несоблюдение правил парковки. «Важно, чтобы условия обслуживания были простыми, понятными и быстро понятными для потребителей, а также учитывали бы группу потребителей, которые пользуются конкретной парковкой очень редко или впервые», — говорит она.

Лиепиня призывает торговцев соблюдать льготный период, чтобы потребители успели понять и выполнить все условия при начале пользования парковкой, а потребители, в свою очередь, соблюдать правила и оплачивать услугу в порядке, установленном на парковке.

Сборник передовой практики и рекомендаций по предоставлению услуг парковки разработан PTAC в сотрудничестве с «EuroPark Latvia» и «Cityparks Latvija».

PTAC приглашает и других операторов парковок подписать меморандум.