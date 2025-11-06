В гостях лучше? Рекордное количество туристов из Латвии посетило Эстонию (ЦИФРЫ)

В июле-сентябре в Эстонию прибыло рекордное количество туристов из Латвии — 211 тысяч человек, что на 5% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Всего в третьем квартале Эстонию посетило 1 562 031 иностранец, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за границу отправились 995 053 жителя Эстонии, что на 1% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Расходы иностранных туристов в Эстонии в третьем квартале достигли 494 миллионов евро, в то время как эстонские туристы потратили за рубежом 432 миллиона евро, что на 36 миллионов и 20 миллионов евро соответственно больше, чем год назад.

81% иностранных туристов, прибывших в Эстонию в третьем квартале, были из стран Европейского союза (ЕС). Больше всего туристов, 550 000, приехало из Финляндии, хотя их число сократилось на 4% по сравнению с прошлым годом.

Почти 953 000 зарубежных поездок в Эстонию включали ночёвки. Это на 4% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. В среднем каждый турист провёл в Эстонии 3,5 ночи.

За рассматриваемый период эстонцы совершили 818 000 поездок в страны ЕС, при этом количество поездок в эти страны осталось на уровне прошлого года. Наиболее частыми пунктами назначения (176 000) была Латвия, за ней следует Финляндия (160 000). Количество поездок эстонцев в Латвию увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом, а в Финляндию сократилось на 4%.

За пределами ЕС эстонцы путешествовали в Турцию, которую посетили 39 000 раз, что на 4% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Количество поездок с ночевкой увеличилось на 1%, при этом жители Эстонии проводили за границей в среднем 3,8 ночи.

