В гостях лучше? Рекордное количество туристов из Латвии посетило Эстонию (ЦИФРЫ)

© LETA 6 ноября, 2025 16:55

Новости Латвии

В третьем квартале в Эстонию прибыло рекордное количество туристов из Латвии, согласно данным Центробанка Эстонии.

В июле-сентябре в Эстонию прибыло рекордное количество туристов из Латвии — 211 тысяч человек, что на 5% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Всего в третьем квартале Эстонию посетило 1 562 031 иностранец, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за границу отправились 995 053 жителя Эстонии, что на 1% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Расходы иностранных туристов в Эстонии в третьем квартале достигли 494 миллионов евро, в то время как эстонские туристы потратили за рубежом 432 миллиона евро, что на 36 миллионов и 20 миллионов евро соответственно больше, чем год назад.

81% иностранных туристов, прибывших в Эстонию в третьем квартале, были из стран Европейского союза (ЕС). Больше всего туристов, 550 000, приехало из Финляндии, хотя их число сократилось на 4% по сравнению с прошлым годом.

Почти 953 000 зарубежных поездок в Эстонию включали ночёвки. Это на 4% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. В среднем каждый турист провёл в Эстонии 3,5 ночи.

За рассматриваемый период эстонцы совершили 818 000 поездок в страны ЕС, при этом количество поездок в эти страны осталось на уровне прошлого года. Наиболее частыми пунктами назначения (176 000) была Латвия, за ней следует Финляндия (160 000). Количество поездок эстонцев в Латвию увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом, а в Финляндию сократилось на 4%.

За пределами ЕС эстонцы путешествовали в Турцию, которую посетили 39 000 раз, что на 4% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Количество поездок с ночевкой увеличилось на 1%, при этом жители Эстонии проводили за границей в среднем 3,8 ночи.
 

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать