Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Новые правила для пользователей каршеринга: тест на реакцию, права, страховка…

© LETA 6 ноября, 2025 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В четверг Сейм принял подготовленные Министерством сообщения поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие введение теста на реакцию для выявления риска употребления алкоголя или других опьяняющих веществ перед использованием транспортных средств совместного пользования.

Поправки предусматривают, что компания, предоставляющая услуги по аренде транспортных средств совместного пользования, перед оказанием услуги через электронное приложение или на сайте будет обязана проверить возраст пользователя и наличие у него водительских прав на управление соответствующим транспортным средством, а также провести тест на скорость реакции, чтобы проконтролировать возможное воздействие алкоголя или других одурманивающих веществ.

Если поставщики услуг по аренде средств передвижения общего пользования в своих приложениях или на сайтах не проведут проверку возраста клиента и прав на управление, будет применен штраф от 70 до 350 евро, а также в случае отсутствия тестов на реакцию на коммерсанта может быть наложен штраф от 70 до 350 евро.

Кроме того, поправки предусматривают, что для самоходных велосипедов отныне будет обязательным страхование гражданско-правовой ответственности (так называемый полис OCTA). В случае нарушения этого требования, если самоходный велосипед используется в дорожном движении, его владельцу может быть назначен штраф в размере от 125 до 200 евро.

Поправки также предусматривают обязательную регистрацию самоходных велосипедов. За использование в дорожном движении незарегистрированного транспортного средства водителю самоходного велосипеда будет назначен штраф в размере от 30 до 70 евро.

Планируется, что требование о введении тестов на реакцию для провайдеров услуг каршеринга вступит в силу 1 апреля 2026 года.

Переходный период для обязательной регистрации самоходных велосипедов продлится с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Если самоходные велосипеды не будут зарегистрированы до 1 мая следующего года, их владельцам будут назначены штрафы.

Параллельно Сейм принял поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают повышение возраста транспортных средств, подлежащих регистрации с наложением запрета на отчуждение, в случае первой регистрации транспортного средства, находящегося в собственности физического или юридического лица.

Действующие в настоящее время требования закона о дорожном движении устанавливают обязательную регистрацию запрета на отчуждение при первой регистрации транспортного средства, находящегося в собственности физического или юридического лица, для транспортных средств, год выпуска которых соответствует текущему году или пяти предыдущим годам, и которые относятся к категории M1 (включая M1G) или N1 (включая N1G), при этом транспортное средство приобретено в другой стране Европейского союза (ЕС) и впервые регистрируется в Латвии, либо после первой регистрации в Латвии повторно приобретено в другой стране ЕС и повторно регистрируется в Латвии.

Согласно предоставленной Службой государственных доходов (СГД) информации, у транспортных средств, возраст которых превышает пять лет и стоимость которых высока, констатируются различные риски неуплаты налогов.

Один из распространенных рисков связан с использованием безналичных денежных средств для приобретения транспортных средств, отмечает СГД. Применение запрета к транспортному средству и необходимость для налогоплательщика доказать происхождение денежных средств (если данные не совпадут с имеющейся у СГД информацией) будут способствовать добровольному декларированию доходов налогоплательщиками и уплате подоходного налога с населения в государственный бюджет, поясняет Министерство финансов.

Второй распространенный риск неуплаты налогов связан с предприятиями по торговле транспортными средствами, которые уклоняются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), например, не декларируют сделки. Применение запрета и выяснение дополнительных обстоятельств (при необходимости) будут способствовать тому, чтобы предприятия по торговле транспортными средствами декларировали весь свой оборот и производили дополнительное декларирование и уплату НДС, отмечает Министерство финансов.

В отрасли торговли транспортными средствами зафиксированы и другие риски неуплаты налогов. СГД выявляет действующих в теневой экономике как физических, так и юридических лиц, которые занимаются перепродажей транспортных средств и уклоняются от уплаты налогов.

Предложение предусматривает изменение закона о дорожном движении: будет установлено, что ДБДД передает информацию о зарегистрированном транспортном средстве в СГД в электронной форме и одновременно с регистрацией транспортного средства регистрирует запрет на отчуждение транспортного средства, год выпуска которого является текущим годом или относится к 10 предыдущим годам.

Впредь физическим лицам, регистрирующим впервые ввезенное из ЕС или повторно зарегистрированное после приобретения в ЕС транспортное средство категорий M1 (в том числе M1G) или N1 (в том числе N1G), годом выпуска которого является текущий или предыдущие 10 лет, будут установлен запрет на отчуждение на 30 дней.

К юридическим лицам в аналогичных ситуациях будет применяться запрет на отчуждение транспортного средства на 15 дней.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:50 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 19 минут назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Будет ли солнце? Прогноз погоды на субботу в Латвии
Bitnews.lv 21 час назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 1 день назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 2 дня назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать
Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать