Новые правила для пользователей каршеринга: тест на реакцию, права, страховка…

Поправки предусматривают, что компания, предоставляющая услуги по аренде транспортных средств совместного пользования, перед оказанием услуги через электронное приложение или на сайте будет обязана проверить возраст пользователя и наличие у него водительских прав на управление соответствующим транспортным средством, а также провести тест на скорость реакции, чтобы проконтролировать возможное воздействие алкоголя или других одурманивающих веществ.

Если поставщики услуг по аренде средств передвижения общего пользования в своих приложениях или на сайтах не проведут проверку возраста клиента и прав на управление, будет применен штраф от 70 до 350 евро, а также в случае отсутствия тестов на реакцию на коммерсанта может быть наложен штраф от 70 до 350 евро.

Кроме того, поправки предусматривают, что для самоходных велосипедов отныне будет обязательным страхование гражданско-правовой ответственности (так называемый полис OCTA). В случае нарушения этого требования, если самоходный велосипед используется в дорожном движении, его владельцу может быть назначен штраф в размере от 125 до 200 евро.

Поправки также предусматривают обязательную регистрацию самоходных велосипедов. За использование в дорожном движении незарегистрированного транспортного средства водителю самоходного велосипеда будет назначен штраф в размере от 30 до 70 евро.

Планируется, что требование о введении тестов на реакцию для провайдеров услуг каршеринга вступит в силу 1 апреля 2026 года.

Переходный период для обязательной регистрации самоходных велосипедов продлится с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Если самоходные велосипеды не будут зарегистрированы до 1 мая следующего года, их владельцам будут назначены штрафы.

Параллельно Сейм принял поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают повышение возраста транспортных средств, подлежащих регистрации с наложением запрета на отчуждение, в случае первой регистрации транспортного средства, находящегося в собственности физического или юридического лица.

Действующие в настоящее время требования закона о дорожном движении устанавливают обязательную регистрацию запрета на отчуждение при первой регистрации транспортного средства, находящегося в собственности физического или юридического лица, для транспортных средств, год выпуска которых соответствует текущему году или пяти предыдущим годам, и которые относятся к категории M1 (включая M1G) или N1 (включая N1G), при этом транспортное средство приобретено в другой стране Европейского союза (ЕС) и впервые регистрируется в Латвии, либо после первой регистрации в Латвии повторно приобретено в другой стране ЕС и повторно регистрируется в Латвии.

Согласно предоставленной Службой государственных доходов (СГД) информации, у транспортных средств, возраст которых превышает пять лет и стоимость которых высока, констатируются различные риски неуплаты налогов.

Один из распространенных рисков связан с использованием безналичных денежных средств для приобретения транспортных средств, отмечает СГД. Применение запрета к транспортному средству и необходимость для налогоплательщика доказать происхождение денежных средств (если данные не совпадут с имеющейся у СГД информацией) будут способствовать добровольному декларированию доходов налогоплательщиками и уплате подоходного налога с населения в государственный бюджет, поясняет Министерство финансов.

Второй распространенный риск неуплаты налогов связан с предприятиями по торговле транспортными средствами, которые уклоняются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), например, не декларируют сделки. Применение запрета и выяснение дополнительных обстоятельств (при необходимости) будут способствовать тому, чтобы предприятия по торговле транспортными средствами декларировали весь свой оборот и производили дополнительное декларирование и уплату НДС, отмечает Министерство финансов.

В отрасли торговли транспортными средствами зафиксированы и другие риски неуплаты налогов. СГД выявляет действующих в теневой экономике как физических, так и юридических лиц, которые занимаются перепродажей транспортных средств и уклоняются от уплаты налогов.

Предложение предусматривает изменение закона о дорожном движении: будет установлено, что ДБДД передает информацию о зарегистрированном транспортном средстве в СГД в электронной форме и одновременно с регистрацией транспортного средства регистрирует запрет на отчуждение транспортного средства, год выпуска которого является текущим годом или относится к 10 предыдущим годам.

Впредь физическим лицам, регистрирующим впервые ввезенное из ЕС или повторно зарегистрированное после приобретения в ЕС транспортное средство категорий M1 (в том числе M1G) или N1 (в том числе N1G), годом выпуска которого является текущий или предыдущие 10 лет, будут установлен запрет на отчуждение на 30 дней.

К юридическим лицам в аналогичных ситуациях будет применяться запрет на отчуждение транспортного средства на 15 дней.