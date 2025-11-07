Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Больше никаких «пожизненных» прав: новинка от ЕС

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 11:17

Выбор редакции 0 комментариев

21 октября в Страсбурге состоялось важное голосование в Европейском парламенте, которое коснется не только нынешних, но и будущих водителей. В ходе голосования были поддержаны поправки к правилам дорожного движения в Европейском союзе, направленные на повышение безопасности, сообщает rus.tvnet.lv. Среди них есть и такие...

-Новые правила предусматривают, что водительские права, выдаваемые в рамках блока, будут действительны в течение 15 лет, а перед их продлением потребуется обязательное медицинское обследование. Этот вопрос остается предметом дискуссий уже несколько лет.

Утверждается, что медицинское обследование необходимо для того, чтобы удостовериться, что водители старшего возраста остаются в хорошей форме и могут участвовать в дорожном движении без риска для себя и окружающих.

Однако, как отмечают представители Евросоюза, окончательное решение о том, сделать ли медицинское обследование обязательным условием для продления прав, будет принимать каждое государство ЕС.

Например, страны могут заменить медицинское обследование заполнением форм самооценки или другими системами оценки, действующими на национальном уровне в каждой стране.

Также не исключено, что для водителей старше 65 лет срок действия прав может быть сокращен, что вынудит их чаще проходить тесты и даже курсы восстановления навыков. Однако это также будет зависеть от каждого государства ЕС.

В настоящее время несколько из них уже требуют прохождения медицинских обследований. Например, в Нидерландах, Дании, Испании, Италии, Финляндии, Греции и Чехии водители старшего возраста для продления водительских прав должны сначала пройти медицинское обследование.

"Старший возраст" в этих странах разнится, но остается в рамках от 50 до 70 лет. Например, в Бельгии водители обязаны регулярно подтверждать свое знание правил дорожного движения.

Во Франции, напротив, водительские права продлевать не нужно - выданные однажды, они действительны пожизненно. Исключение составляют лишь водители старшего возраста, которым может потребоваться пройти медицинское обследование или пересдать экзамен по вождению после аварии.

Вождение с 17 лет

До сих пор в Латвии учиться управлять автомобилем можно было с 16 лет, предварительно получив разрешение на обучение вождению (так называемые "белые права"). Новые правила предусматривают, что полноценные водительские права можно будет получить в 17 лет, но до совершеннолетия водителю придется управлять автомобилем под руководством опытного водителя.

Кроме того, все новоиспеченные водители (независимо от возраста) будут проходить двухлетний испытательный срок. Это означает, что в первые два года после получения прав будут действовать более строгие правила, чем для опытных водителей.

Основные правила касаются алкоголя. Если до сих пор в некоторых странах-членах ЕС допускалась определенная концентрация алкоголя, при которой можно управлять автомобилем (0,2 промилле в Латвии), то новые правила предусматривают к этому нулевую терпимость. Более строгие наказания будут применяться и за непристегнутый ремень безопасности.

Содержание занятий в автошколах также должно быть изменено. Его необходимо дополнить, чтобы новые водители лучше понимали риски, связанные с пешеходами, детьми, велосипедистами и другими уязвимыми участниками дорожного движения.

Особое внимание следует уделить мобильным телефонам и их использованию за рулем, а также слепым зонам. Важная тема, на которую следует обратить внимание уже в процессе обучения - это системы помощи водителю в автомобилях и их правильное использование.

Важно отметить, что новые правила могут сократить дефицит профессиональных водителей в Евросоюзе. Минимальный возраст для получения прав на управление грузовиком будет снижен с 21 до 18 лет, а для управления автобусом не придется ждать 24 лет - водительские права на это транспортное средство можно будет получить с 21 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:30 09.11.2025
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 3 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 17 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 21 час назад
Завтрак со «Сферой»: перец, фаршированный булгуром
Sfera.lv 1 день назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 1 день назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать