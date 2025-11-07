Больше никаких «пожизненных» прав: новинка от ЕС

-Новые правила предусматривают, что водительские права, выдаваемые в рамках блока, будут действительны в течение 15 лет, а перед их продлением потребуется обязательное медицинское обследование. Этот вопрос остается предметом дискуссий уже несколько лет.

Утверждается, что медицинское обследование необходимо для того, чтобы удостовериться, что водители старшего возраста остаются в хорошей форме и могут участвовать в дорожном движении без риска для себя и окружающих.

Однако, как отмечают представители Евросоюза, окончательное решение о том, сделать ли медицинское обследование обязательным условием для продления прав, будет принимать каждое государство ЕС.

Например, страны могут заменить медицинское обследование заполнением форм самооценки или другими системами оценки, действующими на национальном уровне в каждой стране.

Также не исключено, что для водителей старше 65 лет срок действия прав может быть сокращен, что вынудит их чаще проходить тесты и даже курсы восстановления навыков. Однако это также будет зависеть от каждого государства ЕС.

В настоящее время несколько из них уже требуют прохождения медицинских обследований. Например, в Нидерландах, Дании, Испании, Италии, Финляндии, Греции и Чехии водители старшего возраста для продления водительских прав должны сначала пройти медицинское обследование.

"Старший возраст" в этих странах разнится, но остается в рамках от 50 до 70 лет. Например, в Бельгии водители обязаны регулярно подтверждать свое знание правил дорожного движения.

Во Франции, напротив, водительские права продлевать не нужно - выданные однажды, они действительны пожизненно. Исключение составляют лишь водители старшего возраста, которым может потребоваться пройти медицинское обследование или пересдать экзамен по вождению после аварии.

Вождение с 17 лет

До сих пор в Латвии учиться управлять автомобилем можно было с 16 лет, предварительно получив разрешение на обучение вождению (так называемые "белые права"). Новые правила предусматривают, что полноценные водительские права можно будет получить в 17 лет, но до совершеннолетия водителю придется управлять автомобилем под руководством опытного водителя.

Кроме того, все новоиспеченные водители (независимо от возраста) будут проходить двухлетний испытательный срок. Это означает, что в первые два года после получения прав будут действовать более строгие правила, чем для опытных водителей.

Основные правила касаются алкоголя. Если до сих пор в некоторых странах-членах ЕС допускалась определенная концентрация алкоголя, при которой можно управлять автомобилем (0,2 промилле в Латвии), то новые правила предусматривают к этому нулевую терпимость. Более строгие наказания будут применяться и за непристегнутый ремень безопасности.

Содержание занятий в автошколах также должно быть изменено. Его необходимо дополнить, чтобы новые водители лучше понимали риски, связанные с пешеходами, детьми, велосипедистами и другими уязвимыми участниками дорожного движения.

Особое внимание следует уделить мобильным телефонам и их использованию за рулем, а также слепым зонам. Важная тема, на которую следует обратить внимание уже в процессе обучения - это системы помощи водителю в автомобилях и их правильное использование.

Важно отметить, что новые правила могут сократить дефицит профессиональных водителей в Евросоюзе. Минимальный возраст для получения прав на управление грузовиком будет снижен с 21 до 18 лет, а для управления автобусом не придется ждать 24 лет - водительские права на это транспортное средство можно будет получить с 21 года.