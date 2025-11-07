Путин выбрал быть подданным Китая: глава польского МИД

Министр вспомнил слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского.

«Мой друг и наставник Збигнев Бжезинский однажды сказал, что стратегический выбор России — быть либо союзником Запада, либо вассалом Китая», — сказал Сикорский.

«И Путин выбрал то, что не в интересах России, а в его личных интересах, а именно остаться у власти», — отметил министр.

«Китай не просто дешево приобретает вассалов, но и зарабатывает на этом деньги», — добавил Сикорский.

На вопрос о том, выигрывает ли Китай от этой войны, которая плоха как для Путина, так и для Европы, министр ответил, что это лишь один аспект все более сложных отношений Европы с Китаем.

По словам Сикорского, Европа перевооружается и сокращает цепочки поставок, «чтобы стать менее зависимой от торговли с Китаем».

