Любовные травмы ломали жизнь самкам динозавров и облегчили жизнь учёным

Речь идёт о хадрозаврах, так называемых «утконосых» динозаврах, живших 70 миллионов лет назад. Исследователи обнаружили, что у многих окаменелостей верхние хвостовые позвонки были сломаны и срослись.

«Эти травмы повторялись, но не были смертельными. Они заживали — значит, жизнь шла дальше», — рассказал палеонтолог Филиппо Бертоззо, автор работы, опубликованной в журнале iScience.

Как выяснилось, причиной были не хищники и не падения, а чересчур активные самцы, которые при спаривании буквально придавливали партнёршу своим весом.

«Поведение кажется жестоким, но аналогии есть и у современных животных — от морских львов до черепах», — пояснил профессор Гарет Арнотт.

В исследовании участвовали специалисты из Канады, Бельгии и России. Они проанализировали около 500 хвостовых позвонков и заметили закономерность: все травмы — у одного типа особей, что позволило сделать сенсационный вывод.

Профессор Эйлин Мёрфи добавила:«Если у динозавра повреждён верх хвоста — почти наверняка это была самка».

Учёные называют открытие «переломным» в прямом и переносном смысле. Теперь каждый сросшийся хвостовой позвонок можно считать не просто следом боли, а отпечатком древней любви, пусть и не слишком нежной.

«Похоже, даже динозавры знали — ради продолжения рода приходится терпеть», — иронизируют исследователи.