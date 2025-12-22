Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

22 декабря, 2025

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Лепра, также известная как болезнь Хансена, вызывается бактерией Mycobacterium leprae. Она отличается крайне низкой заразностью и длительным инкубационным периодом — симптомы могут проявляться спустя годы после заражения. Для передачи обычно требуется продолжительный и тесный контакт, поэтому заболевание не относится к быстро распространяющимся инфекциям.

Медицинские службы подчёркивают, что выявленные случаи — это не вспышка и не возвращение эпидемии, а результат современной диагностики и внимательного наблюдения. Лепра по-прежнему эндемична в ряде регионов Азии, Африки и Латинской Америки, и полностью из мировой картины здравоохранения она никогда не исчезала.

В условиях глобальной мобильности редкие и «забытые» болезни становятся заметнее — не потому, что их стало больше, а потому, что системы здравоохранения лучше умеют их распознавать. Это особенно актуально для туристических регионов, где медики сталкиваются с большим числом людей из разных частей мира и обязаны учитывать широкий спектр диагнозов.

Специалисты подчёркивают: современная лепра успешно лечится, а раннее выявление позволяет избежать осложнений и полностью контролировать заболевание. Поэтому появление отдельных случаев в Европе — это прежде всего напоминание о том, что древние болезни исчезают не навсегда, а лишь до тех пор, пока за ними внимательно следят.

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?
«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год
«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок
«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

