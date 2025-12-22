Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

Причина проста и вполне земная — мягкая зима и необычно тёплая весна. Такие условия оказались идеальными для выживания личинок, и популяция буквально «взорвалась». По оценкам, только в британских водах в этом году было выловлено около 233 тысяч осьминогов — примерно в 13 раз больше нормы для Корнуолла.

Последний раз подобный «осьминожий бум» наблюдали в 1950 году, а до этого — в 1900-м. Впервые за долгие десятилетия осьминогов начали массово видеть на мелководье: дайверы снимают, как они собираются группами, «шагают» по дну и даже хватаются за камеры.

Учёные подчёркивают: это не вторжение и не сенсация, а естественная реакция морской экосистемы на потепление. Осьминоги и раньше жили в британских водах, но теперь климат делает север более комфортным и для южных видов.

Если тёплые зимы сохранятся, подобные всплески могут повторяться, хотя надолго они обычно не задерживаются. Но море, как признают сами биологи, всё чаще преподносит сюрпризы.

Так что пока Северное море осваивают осьминоги, вопрос «а что дальше?» звучит уже не как шутка, а как напоминание: климат меняет географию жизни быстрее, чем мы успеваем к ней привыкнуть.