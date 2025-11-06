Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Кто хотел дороже? Депутаты расследуют планы «Ригас силтумс» на повышение цен

© LETA 6 ноября, 2025 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг большинство парламентариев поддержало инициативу "Объединенного списка" и других оппозиционных депутатов о создании парламентской комиссии для расследования причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков энергетической безопасности.

Предполагается, что комиссия по расследованию будет действовать в течение шести месяцев.

Инициативу о создании комиссии подписали 37 оппозиционных депутатов и депутат коалиции от Союза зеленых и крестьян Юрис Яковин. Позже Яковин свою подпись отозвал.

За создание комиссии проголосовали все 92 собравшихся депутата.

Президиум Сейма и совет фракций сегодня решили, что парламентские фракции могут выдвигать своих кандидатов в комиссию по расследованию причин подорожания централизованного теплоснабжения и рисков энергетической безопасности в Риге до 14 ноября.

Депутаты отметили возможные проблемы в работе ТЭЦ АО "Latvenergo" и управлении АО "Rīgas siltums", подчеркнув, что вложения в эти структуры не обеспечили ожидаемой эффективности и долгосрочных результатов.

Один из главных упреков касается выпуска ТЭЦ теплоэнергии в атмосферу вместо ее использования в централизованном теплоснабжении, при этом закупается более дорогая теплоэнергия у частных компаний. Инициаторы создания комиссии считают, что это приводит к лишним расходам и двойному загрязнению окружающей среды, а также нарушает национальные и европейские нормы. Депутаты выражают обеспокоенность неэффективными действиями, возможной растратой общественных средств и слабым управлением в энергетическом секторе.

Решением о создании комиссии предусмотрено, что в течение шести месяцев она оценит эффективность закупок тепловой энергии, использование остаточного тепла, влияние на окружающую среду, обоснованность государственной поддержки, качество управления, а также процедуры отбора членов правления и совета АО "Rīgas siltums" и АО "Latvenergo".

Комиссии предстоит выяснить, существуют ли систематические недочеты, способствующие удорожанию и угрожающие энергетической безопасности в будущем, говорится в постановлении о создании парламентской комиссии по расследованию.

Как сообщалось, этим летом были раскритикованы планы "Rīgas siltums" по запланированному на осень повышению тарифов на тепло.

Чтобы обеспечить прозрачную и экономически обоснованную цену на теплоэнергию для жителей Риги, парламентская фракция "Нового Единства" подготовила проект поправок к закону об энергетике, предусматривающий введение регулируемого тарифа для независимых производителей тепловой энергии в Риге.

Новое регулирование установит, что независимый производитель тепловой энергии, продающий более 2 млн мегаватт-часов тепловой энергии крупному оператору системы теплоснабжения, например, АО "Rīgas siltums", не должен будет продавать ее по цене, превышающей тариф, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ).
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
Важно

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:40 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 13 минут назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 2 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 2 дня назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать