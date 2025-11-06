Кто хотел дороже? Депутаты расследуют планы «Ригас силтумс» на повышение цен

Предполагается, что комиссия по расследованию будет действовать в течение шести месяцев.

Инициативу о создании комиссии подписали 37 оппозиционных депутатов и депутат коалиции от Союза зеленых и крестьян Юрис Яковин. Позже Яковин свою подпись отозвал.

За создание комиссии проголосовали все 92 собравшихся депутата.

Президиум Сейма и совет фракций сегодня решили, что парламентские фракции могут выдвигать своих кандидатов в комиссию по расследованию причин подорожания централизованного теплоснабжения и рисков энергетической безопасности в Риге до 14 ноября.

Депутаты отметили возможные проблемы в работе ТЭЦ АО "Latvenergo" и управлении АО "Rīgas siltums", подчеркнув, что вложения в эти структуры не обеспечили ожидаемой эффективности и долгосрочных результатов.

Один из главных упреков касается выпуска ТЭЦ теплоэнергии в атмосферу вместо ее использования в централизованном теплоснабжении, при этом закупается более дорогая теплоэнергия у частных компаний. Инициаторы создания комиссии считают, что это приводит к лишним расходам и двойному загрязнению окружающей среды, а также нарушает национальные и европейские нормы. Депутаты выражают обеспокоенность неэффективными действиями, возможной растратой общественных средств и слабым управлением в энергетическом секторе.

Решением о создании комиссии предусмотрено, что в течение шести месяцев она оценит эффективность закупок тепловой энергии, использование остаточного тепла, влияние на окружающую среду, обоснованность государственной поддержки, качество управления, а также процедуры отбора членов правления и совета АО "Rīgas siltums" и АО "Latvenergo".

Комиссии предстоит выяснить, существуют ли систематические недочеты, способствующие удорожанию и угрожающие энергетической безопасности в будущем, говорится в постановлении о создании парламентской комиссии по расследованию.

Как сообщалось, этим летом были раскритикованы планы "Rīgas siltums" по запланированному на осень повышению тарифов на тепло.

Чтобы обеспечить прозрачную и экономически обоснованную цену на теплоэнергию для жителей Риги, парламентская фракция "Нового Единства" подготовила проект поправок к закону об энергетике, предусматривающий введение регулируемого тарифа для независимых производителей тепловой энергии в Риге.

Новое регулирование установит, что независимый производитель тепловой энергии, продающий более 2 млн мегаватт-часов тепловой энергии крупному оператору системы теплоснабжения, например, АО "Rīgas siltums", не должен будет продавать ее по цене, превышающей тариф, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ).

