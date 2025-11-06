«В ЕС даже не было таких стандартов!» Латвия удивила всех тем, что используется в пищу

Он пояснил: “На продовольственном рынке ЕС даже не существовало стандартов для такой рыбы, как шпроты. Мы пришли на рынок с фактом, что даже эти маленькие рыбки можно использовать в пищу. Если говорить о западных странах, то в лучшем случае они употребляют только крупную сельдь, а всё остальное идёт на производство рыбной муки.”

Причём так думали не только страны Запада, но и некоторые наши соседи, где нет подобных пищевых традиций или развитого производства.

“В Латвии мы максимально используем эти виды рыбы для питания — если они качественные и хорошие. Только та часть, которая по каким-либо параметрам не подходит, идёт на корм животным или производство рыбной муки,” — подчеркнул Риекстиньш.

Говоря о судах, которые могут заходить в Балтийское море, он отметил, что существует ограничение на их размер: “Мы считаем — и наш министр неоднократно высказывался об этом — что мы хотели бы, чтобы крупные суда не вели промысел в Балтийском море. Море чувствительное, и мы хотим сохранить возможности рыболовства надолго. Сейчас мы уже слышим, что об этом начинают говорить и в других странах, например, в Швеции.”

В Швеции недовольство выражают мелкие, так называемые прибрежные рыбаки. Хотя, по словам эксперта, “мелкими” их назвать трудно — они тоже работают с тралами. Шведы заинтересованы прежде всего в крупной сельди, которую традиционно используют в пищу, но её становится всё меньше:

“Крупный флот вылавливает всю крупную рыбу — она исчезает, и теперь рыбаки начали против этого выступать. Политики их услышали, и планируется пересмотр интенсивного рыболовства,” — рассказал специалист.