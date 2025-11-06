Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«В ЕС даже не было таких стандартов!» Латвия удивила всех тем, что используется в пищу

6 ноября, 2025

У каждой страны есть своя специфика и традиции в том, как обращаться с рыбой. Когда Латвия вступила в Европейский союз, для многих стало неожиданностью, что шпроты и салака из Балтийского моря считаются пищевой рыбой. В их понимании это были промышленные виды, из которых производят рыбную муку, и использовать их для питания людей никто не предполагал. Об этом в передаче TV24 “Saimnieks. Zeme. Valsts” рассказал Нормундс Риекстиньш, директор Департамента рыбного хозяйства Министерства земледелия.

Он пояснил: “На продовольственном рынке ЕС даже не существовало стандартов для такой рыбы, как шпроты. Мы пришли на рынок с фактом, что даже эти маленькие рыбки можно использовать в пищу. Если говорить о западных странах, то в лучшем случае они употребляют только крупную сельдь, а всё остальное идёт на производство рыбной муки.”

Причём так думали не только страны Запада, но и некоторые наши соседи, где нет подобных пищевых традиций или развитого производства.

“В Латвии мы максимально используем эти виды рыбы для питания — если они качественные и хорошие. Только та часть, которая по каким-либо параметрам не подходит, идёт на корм животным или производство рыбной муки,” — подчеркнул Риекстиньш.

Говоря о судах, которые могут заходить в Балтийское море, он отметил, что существует ограничение на их размер: “Мы считаем — и наш министр неоднократно высказывался об этом — что мы хотели бы, чтобы крупные суда не вели промысел в Балтийском море. Море чувствительное, и мы хотим сохранить возможности рыболовства надолго. Сейчас мы уже слышим, что об этом начинают говорить и в других странах, например, в Швеции.”

В Швеции недовольство выражают мелкие, так называемые прибрежные рыбаки. Хотя, по словам эксперта, “мелкими” их назвать трудно — они тоже работают с тралами. Шведы заинтересованы прежде всего в крупной сельди, которую традиционно используют в пищу, но её становится всё меньше:

“Крупный флот вылавливает всю крупную рыбу — она исчезает, и теперь рыбаки начали против этого выступать. Политики их услышали, и планируется пересмотр интенсивного рыболовства,” — рассказал специалист.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

