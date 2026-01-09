Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Велосипед – приводится в движение только мускульной силой (педалями или рычагами). На эти велосипеды изменения в CSL не распространяются, и действуют ранее установленные правила.

Напоминание – в дорожном движении могут участвовать лица старше 10 лет, имеющие право на управление велосипедом, до 16 лет обязательно носить защитную каску. Рекомендуется регистрировать велосипеды, так как это поможет вернуть их в случае кражи.

⚡ Электровелосипед — с дополнительным электродвигателем мощностью до 250 Вт. Он отключается, если скорость превышает 25 км/ч или в ситуации, когда перестают крутить педали. Условия CSL такие же, как и для велосипедов, в том числе обязательное использование защитной каски до 16 лет и велосипедные права. Единственное отличие — на таких транспортных средствах в дорожном движении можно участвовать с 14 лет. Регистрация электровелосипедов является добровольной.

Самоходный велосипед — с мощностью до 1 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч. Электропривод этих транспортных средств работает даже при отсутствии педалей. Самоходные велосипеды запрещено использовать на тротуарах, а для участия в дорожном движении с 1 февраля 2026 года их необходимо регистрировать, а также иметь OCTA. Существующие самоходные велосипеды должны быть зарегистрированы и обеспечены OCTA до 30 апреля 2026 года.

На таких транспортных средствах в дорожном движении можно будет участвовать с 14 лет, до 16 лет обязательно носить защитную каску. С 1 мая 2026 года за езду на таком незарегистрированном транспортном средстве и отсутствие OCTA может быть наложен штраф, причем штраф может быть наложен также муниципальной полицией.