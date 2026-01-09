Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

9 января, 2026

0 комментариев

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

Велосипед – приводится в движение только мускульной силой (педалями или рычагами). На эти велосипеды изменения в CSL не распространяются, и действуют ранее установленные правила.

Напоминание – в дорожном движении могут участвовать лица старше 10 лет, имеющие право на управление велосипедом, до 16 лет обязательно носить защитную каску. Рекомендуется регистрировать велосипеды, так как это поможет вернуть их в случае кражи.

⚡ Электровелосипед — с дополнительным электродвигателем мощностью до 250 Вт. Он отключается, если скорость превышает 25 км/ч или в ситуации, когда перестают крутить педали. Условия CSL такие же, как и для велосипедов, в том числе обязательное использование защитной каски до 16 лет и велосипедные права. Единственное отличие — на таких транспортных средствах в дорожном движении можно участвовать с 14 лет. Регистрация электровелосипедов является добровольной.

Самоходный велосипед — с мощностью до 1 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч. Электропривод этих транспортных средств работает даже при отсутствии педалей. Самоходные велосипеды запрещено использовать на тротуарах, а для участия в дорожном движении с 1 февраля 2026 года их необходимо регистрировать, а также иметь OCTA. Существующие самоходные велосипеды должны быть зарегистрированы и обеспечены OCTA до 30 апреля 2026 года.

На таких транспортных средствах в дорожном движении можно будет участвовать с 14 лет, до 16 лет обязательно носить защитную каску. С 1 мая 2026 года за езду на таком незарегистрированном транспортном средстве и отсутствие OCTA может быть наложен штраф, причем штраф может быть наложен также муниципальной полицией.

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража
ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км
Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

