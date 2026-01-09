Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?

И дальше в том же духе. «Местные Януковичи» опочлились на мэра Огре и действуют «в стиле Кремля». Текст, кстати, так и озаглавлен: «Как огрские политики готовятся использовать прием из арсенала прокремлевского Януковича».

Что тут интересно? А вот, посмотрите.

«Хелманис – российский пельмень». Это пикет, организованный политическими противниками Хелманиса у здания Кабмина.

Что же это получается? Хелманис прокремлевский с точки зрения его противников. Его противники проклемлевские, с точки хрения его сторонников. А пролатвийские то политики вообще в Огре остались? А то вот так почитаешь их взаимные обвинения...