Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Редакция PRESS 9 января, 2026 16:14

Важно 0 комментариев

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Кирсис отметил, что в ходе работ был укреплен берег Даугавы и благоустроена набережная у Латвийской Национальной библиотеки, что напрямую влияет на устойчивость и срок службы улицы Мукусалас. Он подчеркнул, что одновременно было выполнено обещание привести в порядок левый берег Даугавы.

Ранее сообщалось, что в Риге завершились двухлетние строительные работы на береговом променаде улицы Мукусалас. Общая стоимость проекта составила 20,8 млн евро без налога на добавленную стоимость. Протяженность променада — 2,3 километра. Он был введен в эксплуатацию 22 декабря.

Реконструкция, начатая в декабре 2023 года, стала одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры. Самым технически сложным этапом стала перестройка укреплений набережной Даугавы, построенных в 1961 году. Работы велись как на суше, так и в воде. В результате были укреплены основания променада, обновлены гидротехнические конструкции, ограждения и другие элементы.

На участке между Каменным и Железнодорожным мостами набережная была перестроена полностью, включая строительство новой защитной стенки, предотвращающей размывы. Параллельно были обновлены инженерные сети, в том числе водоснабжение, канализация, ливневая система и уличное освещение. Вдоль всего променада создана пешеходная и велосипедная инфраструктура с учетом требований доступности.

Финансирование проекта осуществлялось за счет займа Государственной казны, который покрыл 85% расходов, и средств Рижского самоуправления, составивших оставшиеся 15%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM
Важно

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM (1)

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией
Важно

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Важно

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Читать
Загрузка

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Всюду жизнь 16:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Читать

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Новости Латвии 16:24

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Читать

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

Мир 15:53

Мир 0 комментариев

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Читать

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Читать

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

Новости Латвии 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

Читать