В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Кирсис отметил, что в ходе работ был укреплен берег Даугавы и благоустроена набережная у Латвийской Национальной библиотеки, что напрямую влияет на устойчивость и срок службы улицы Мукусалас. Он подчеркнул, что одновременно было выполнено обещание привести в порядок левый берег Даугавы.

Ранее сообщалось, что в Риге завершились двухлетние строительные работы на береговом променаде улицы Мукусалас. Общая стоимость проекта составила 20,8 млн евро без налога на добавленную стоимость. Протяженность променада — 2,3 километра. Он был введен в эксплуатацию 22 декабря.

Реконструкция, начатая в декабре 2023 года, стала одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры. Самым технически сложным этапом стала перестройка укреплений набережной Даугавы, построенных в 1961 году. Работы велись как на суше, так и в воде. В результате были укреплены основания променада, обновлены гидротехнические конструкции, ограждения и другие элементы.

На участке между Каменным и Железнодорожным мостами набережная была перестроена полностью, включая строительство новой защитной стенки, предотвращающей размывы. Параллельно были обновлены инженерные сети, в том числе водоснабжение, канализация, ливневая система и уличное освещение. Вдоль всего променада создана пешеходная и велосипедная инфраструктура с учетом требований доступности.

Финансирование проекта осуществлялось за счет займа Государственной казны, который покрыл 85% расходов, и средств Рижского самоуправления, составивших оставшиеся 15%.