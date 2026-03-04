Лоцманское судно село на мель в районе Саулкрасты: вертолетом спасали

После оценки ситуации было принято решение эвакуировать пятерых членов экипажа, находившихся на борту, из соображений безопасности. Эвакуация была осуществлена ​​вертолетом Национальных вооруженных сил (НВС).

Как сообщило LETA командование ВВС НВС, запрос о помощи поступил от Координационного центра морских поисково-спасательных работ (MRCC). Судно находилось недалеко от порта Скулте, где под ним образовался большой ледовый покров, и оно сильно накренилось, представляя опасность для людей на борту.

Из-за сложных погодных условий и льда спасательные службы не смогли добраться до корабля ни пешком, ни на лодке, поэтому для проведения спасательной операции был задействован вертолет ВВС.

Все пятеро человек были спасены в ходе операции.

Эвакуированных доставили на стадион «Звейниекциемс», где их встретили врачи скорой медицинской помощи для оценки состояния их здоровья.

Как добавил Стьяде, в 2:35 утра спасательная операция была завершена, и экипаж был доставлен на берег.

Соответствующие службы проинформированы об инциденте, ситуация находится под контролем.