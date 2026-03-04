Лоцманское судно село на мель в районе Саулкрасты: вертолетом спасали

После оценки ситуации было принято решение эвакуировать пятерых членов экипажа, находившихся на борту, из соображений безопасности. Эвакуация была осуществлена вертолетом Национальных вооруженных сил (НВС).
Как сообщило LETA командование ВВС НВС, запрос о помощи поступил от Координационного центра морских поисково-спасательных работ (MRCC). Судно находилось недалеко от порта Скулте, где под ним образовался большой ледовый покров, и оно сильно накренилось, представляя опасность для людей на борту.
Из-за сложных погодных условий и льда спасательные службы не смогли добраться до корабля ни пешком, ни на лодке, поэтому для проведения спасательной операции был задействован вертолет ВВС.
Все пятеро человек были спасены в ходе операции.
Эвакуированных доставили на стадион «Звейниекциемс», где их встретили врачи скорой медицинской помощи для оценки состояния их здоровья.
Как добавил Стьяде, в 2:35 утра спасательная операция была завершена, и экипаж был доставлен на берег.
Соответствующие службы проинформированы об инциденте, ситуация находится под контролем.