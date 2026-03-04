Сбивал и вас арабский ас: как один кувейтский лётчик завалил три американских F-15

Редакция PRESS 4 марта, 2026 15:32

В СМИ опубликованы первые итоги расследования инцидента с крушением американских самолетов F-15 в Кувейте. По словам трех человек, знакомых с первоначальными отчетами об инциденте, произошедшем в воскресенье, 2 марта, кувейтский истребитель F/A-18 стал причиной случайного перехвата трех американских самолетов.

Пилот F/A-18 выпустил три ракеты, сообщил американский источник. Все три американских самолета упали, однако их пилоты благополучно катапультировались, пишет Wall Street Journal.

 

Инцидент произошел вскоре после того, как несколько иранских беспилотников прорвали систему противовоздушной обороны Кувейта, при этом один из них ударил по тактическому оперативному центру в коммерческом порту и убил шесть американских военнослужащих, сообщил еще один источник. Кувейтские военные оказались в состоянии стресса и напряжения, когда их радары обнаружили самолеты, которые летели, и открыли по ним огонь, сказал источник. Представитель CENTCOM США отказался комментировать ситуацию. Инцидент находится на расследовании, и официальная причина крушения может измениться.

Самолеты выполняли полет в рамках поддержки операции Epic Fury. Инцидент произошел во время активных боевых действий, которые включали, среди прочего, атаки летательных аппаратов, баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана. В этих обстоятельствах истребители ВВС США были по ошибке сбиты противовоздушной обороной Кувейта. На драматических кадрах перехвата, которые быстро распространились в социальной сети X, видно, как истребитель загорается и в свободном вращении падает вниз к земле.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

