Сбивал и вас арабский ас: как один кувейтский лётчик завалил три американских F-15

Пилот F/A-18 выпустил три ракеты, сообщил американский источник. Все три американских самолета упали, однако их пилоты благополучно катапультировались, пишет Wall Street Journal.

Инцидент произошел вскоре после того, как несколько иранских беспилотников прорвали систему противовоздушной обороны Кувейта, при этом один из них ударил по тактическому оперативному центру в коммерческом порту и убил шесть американских военнослужащих, сообщил еще один источник. Кувейтские военные оказались в состоянии стресса и напряжения, когда их радары обнаружили самолеты, которые летели, и открыли по ним огонь, сказал источник. Представитель CENTCOM США отказался комментировать ситуацию. Инцидент находится на расследовании, и официальная причина крушения может измениться.

Самолеты выполняли полет в рамках поддержки операции Epic Fury. Инцидент произошел во время активных боевых действий, которые включали, среди прочего, атаки летательных аппаратов, баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана. В этих обстоятельствах истребители ВВС США были по ошибке сбиты противовоздушной обороной Кувейта. На драматических кадрах перехвата, которые быстро распространились в социальной сети X, видно, как истребитель загорается и в свободном вращении падает вниз к земле.