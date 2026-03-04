Учёные нашли неожиданную защиту от смертельного «чёрного грибка» и она ближе, чем вам кажется

Редакция PRESS 4 марта, 2026 15:37

Наука 0 комментариев

LETA

Учёные обнаружили неожиданного союзника в борьбе с одной из самых опасных грибковых инфекций в мире. Оказалось, что защитить организм может обычный белок крови — альбумин.

Международная группа исследователей выяснила, что у пациентов, заболевших мукормикозом, уровень этого белка в крови значительно ниже. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Мукормикоз часто называют «чёрным грибком». Это редкая, но очень агрессивная инфекция, вызываемая грибами группы Mucorales. Болезнь может быстро распространяться по организму и примерно в половине случаев заканчивается смертью.

Особенно много случаев заболевания наблюдалось в Индии во время пандемии COVID-19, в основном среди людей с диабетом, ослабленным иммунитетом или сильным истощением.

Учёные заметили, что именно низкий уровень альбумина оказался одним из самых точных признаков тяжёлого течения болезни и высокого риска смерти.

Лабораторные эксперименты показали, что альбумин способен подавлять рост грибка и блокировать вещества, которые помогают инфекции проникать в ткани организма.

Интересно, что если этот белок удалить из образцов крови, грибок начинает быстро размножаться. А восстановление уровня альбумина, наоборот, заметно усиливает защиту организма.

Исследователи считают, что в будущем терапии на основе альбумина могут помочь врачам лучше защищать пациентов от этой опасной инфекции или предотвращать её развитие.

Учёные отмечают, что мукормикоз встречается редко, но лечить его очень сложно, поэтому любое новое средство защиты может сыграть важную роль.
 
 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

