Учёные нашли неожиданную защиту от смертельного «чёрного грибка» и она ближе, чем вам кажется

Международная группа исследователей выяснила, что у пациентов, заболевших мукормикозом, уровень этого белка в крови значительно ниже. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Мукормикоз часто называют «чёрным грибком». Это редкая, но очень агрессивная инфекция, вызываемая грибами группы Mucorales. Болезнь может быстро распространяться по организму и примерно в половине случаев заканчивается смертью.

Особенно много случаев заболевания наблюдалось в Индии во время пандемии COVID-19, в основном среди людей с диабетом, ослабленным иммунитетом или сильным истощением.

Учёные заметили, что именно низкий уровень альбумина оказался одним из самых точных признаков тяжёлого течения болезни и высокого риска смерти.

Лабораторные эксперименты показали, что альбумин способен подавлять рост грибка и блокировать вещества, которые помогают инфекции проникать в ткани организма.

Интересно, что если этот белок удалить из образцов крови, грибок начинает быстро размножаться. А восстановление уровня альбумина, наоборот, заметно усиливает защиту организма.

Исследователи считают, что в будущем терапии на основе альбумина могут помочь врачам лучше защищать пациентов от этой опасной инфекции или предотвращать её развитие.

Учёные отмечают, что мукормикоз встречается редко, но лечить его очень сложно, поэтому любое новое средство защиты может сыграть важную роль.



