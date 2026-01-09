Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

9 января, 2026

Мир

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Для одобрения требовались голоса не менее 15 из 27 государств ЕС, представляющих минимум 65 процентов населения союза. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал договор «важной вехой в европейской торговой политике» и сигналом стратегического суверенитета и дееспособности ЕС. По его словам, соглашение укрепит экономику союза и торговые связи с Южной Америкой.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль связал решение с глобальной торговой напряженностью, отметив, что на фоне протекционизма ЕС делает ставку на новые партнерства. В Берлине также подчеркивают, что сделка с Mercosur должна снизить зависимость Евросоюза от торговли с Китаем.

Камнем преткновения оставалась сельхозпродукция. Франция, Италия и Польша опасались давления на своих фермеров из-за более дешевых поставок из Южной Америки, прежде всего говядины. Тем не менее Европейская комиссия и Mercosur завершили согласование в декабре 2024 года, предложив дополнительные уступки в аграрной сфере.

Критики предупреждают о риске ценовой войны для фермеров ЕС, возможном росте вырубки тропических лесов и угрозах европейским стандартам безопасности пищевых продуктов и защиты животных. В Еврокомиссии настаивают, что на рынок ЕС будут допускаться только товары, полностью соответствующие действующим нормам.

В Mercosur входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Боливия присоединилась к объединению, но должна адаптировать правила, прежде чем воспользоваться преимуществами соглашения. Венесуэла ранее была исключена из блока.

Латвия напрасно отталкивает русскоязычных, пишет Economist
БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то
И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

Астрономы нашли «провалившуюся галактику»: она вся из тьмы

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

