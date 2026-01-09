Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

Для одобрения требовались голоса не менее 15 из 27 государств ЕС, представляющих минимум 65 процентов населения союза. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал договор «важной вехой в европейской торговой политике» и сигналом стратегического суверенитета и дееспособности ЕС. По его словам, соглашение укрепит экономику союза и торговые связи с Южной Америкой.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль связал решение с глобальной торговой напряженностью, отметив, что на фоне протекционизма ЕС делает ставку на новые партнерства. В Берлине также подчеркивают, что сделка с Mercosur должна снизить зависимость Евросоюза от торговли с Китаем.

Камнем преткновения оставалась сельхозпродукция. Франция, Италия и Польша опасались давления на своих фермеров из-за более дешевых поставок из Южной Америки, прежде всего говядины. Тем не менее Европейская комиссия и Mercosur завершили согласование в декабре 2024 года, предложив дополнительные уступки в аграрной сфере.

Критики предупреждают о риске ценовой войны для фермеров ЕС, возможном росте вырубки тропических лесов и угрозах европейским стандартам безопасности пищевых продуктов и защиты животных. В Еврокомиссии настаивают, что на рынок ЕС будут допускаться только товары, полностью соответствующие действующим нормам.

В Mercosur входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Боливия присоединилась к объединению, но должна адаптировать правила, прежде чем воспользоваться преимуществами соглашения. Венесуэла ранее была исключена из блока.