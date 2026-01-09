Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией

По мнению "Jaunieši Latvijai", подобная акция выражает "очевидную политическую поддержку авторитарному режиму в Венесуэле, стране, имеющей долгую историю тесного сотрудничества с Россией".

Как заявил руководитель организации Эдгарс Кристапс Рупейкс, этот протест ясно показывает, что поддержка венесуэльского режима на самом деле защищает интересы России. "Кремль инвестирует в Венесуэлу уже много лет - Россия экспортирует нефтепродукты и является одним из главных военно-технических партнеров Венесуэлы, поставляя режиму военную технику. Это сотрудничество дало Кремлю дополнительные ресурсы и влияние, что, в частности, позволило ему продолжать военную агрессию против Украины и украинского народа", - говорит Рупейкс.

По мнению молодежной организации Нацобъединения, поддержка венесуэльского режима - это не просто внешнеполитическая дискуссия, а часть более широкого геополитического противостояния, в котором солидарность авторитарных режимов напрямую угрожает безопасности демократических стран. "Поддержка режимов, сотрудничающих с Москвой, несовместима с латвийскими и европейскими принципами безопасности, ценностей и солидарности", - считают в организации.

В свою очередь организаторы акции "Руки прочь от Венесуэлы" ранее отметили, что последовательно осуждают систематические нарушения прав человека и подрыв демократии режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но в то же время считают, что эти преступления не оправдывают "грубые нарушения международного права со стороны государства НАТО, включая военные действия и содержание под стражей без надлежащих международных полномочий".