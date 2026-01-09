Это кошмар! Слактерис о застое и страхе решений в Латвии

Слактерис резко прошелся по тому, как, по его оценке, работают институты и как чиновники избегают ответственности. В качестве примера он упомянул историю с мэром Валмиеры и роль европейских структур, утверждая, что власти и ведомства вместо решений «подтягиваются» к процессам, а на уровне госуправления выгоднее тянуть время.

«Может быть, я вмешаюсь в дела юстиции и такие вещи, но эти кошмары набрали такие обороты, что сейчас наиболее выгодно даже на уровне чиновничества изображать деятельность и не принимать никаких решений».

Отдельно бывший министр привел пример экс-директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, подчеркнув, что не является его сторонником во всем, но «в этом вопросе - на 110 процентов». Слактерис призвал не прятаться за формальные ограничения, если они мешают действиям правительства, и предложил убирать такие нормы.

«Если есть какая-то статья закона, которая мешала премьеру летать, тогда отмените эту статью».

Он добавил, что премьер затем должен уметь политически объяснить свои действия и взять ответственность на себя, а не перекладывать ее на «высшего государственного чиновника». По его словам, такая логика уже стала символом того, как управленческая система набирает «бешеные обороты».