Это кошмар! Слактерис о застое и страхе решений в Латвии

Редакция PRESS 9 января, 2026 22:13

Важно 0 комментариев

Bijušais zemkopības, aizsardzības un finanšu ministrs, SIA "Mālnieki" īpašnieks Atis Slakteris.

В Латвию фактически поступило лишь около 50 процентов средств из выделенного Евросоюзом так называемого постковидного бюджета роста. Предприниматель и бывший министр финансов (2007-2009), обороны (2004; 2006-2007) и земледелия (2000-2002) Атис Слактерис заявил, что происходящее в стране выглядит как «кошмар».

Слактерис резко прошелся по тому, как, по его оценке, работают институты и как чиновники избегают ответственности. В качестве примера он упомянул историю с мэром Валмиеры и роль европейских структур, утверждая, что власти и ведомства вместо решений «подтягиваются» к процессам, а на уровне госуправления выгоднее тянуть время.

«Может быть, я вмешаюсь в дела юстиции и такие вещи, но эти кошмары набрали такие обороты, что сейчас наиболее выгодно даже на уровне чиновничества изображать деятельность и не принимать никаких решений».
Отдельно бывший министр привел пример экс-директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, подчеркнув, что не является его сторонником во всем, но «в этом вопросе - на 110 процентов». Слактерис призвал не прятаться за формальные ограничения, если они мешают действиям правительства, и предложил убирать такие нормы.

«Если есть какая-то статья закона, которая мешала премьеру летать, тогда отмените эту статью».
Он добавил, что премьер затем должен уметь политически объяснить свои действия и взять ответственность на себя, а не перекладывать ее на «высшего государственного чиновника». По его словам, такая логика уже стала символом того, как управленческая система набирает «бешеные обороты».

«Превратить вино в воду» не удалось: полиция в чудеса не верит

Важно 22:20

Важно 0 комментариев

В Улброки новогодняя ночь закончилась для одной из жительниц лишением водительских прав. Историю опубликовала Ропажская муниципальная полиция, напомнив, что праздничная вера в чудеса не отменяет действия закона.

В Улброки новогодняя ночь закончилась для одной из жительниц лишением водительских прав. Историю опубликовала Ропажская муниципальная полиция, напомнив, что праздничная вера в чудеса не отменяет действия закона.

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

Оппозиционный Нацблок (NA) предлагает Сейму выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине ("Новое единство", JV), обосновывая это выделением государственного финансирования на контент на русском языке, созданный общественным СМИ.

Оппозиционный Нацблок (NA) предлагает Сейму выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине ("Новое единство", JV), обосновывая это выделением государственного финансирования на контент на русском языке, созданный общественным СМИ.

Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

Мир 19:51

Мир 0 комментариев

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

