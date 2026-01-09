Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM (1)

Редакция PRESS 9 января, 2026 13:26

Важно 1 комментариев

LETA

Оппозиционный Нацблок (NA) предлагает Сейму выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине ("Новое единство", JV), обосновывая это выделением государственного финансирования на контент на русском языке, созданный общественным СМИ.

Нацблок ссылается на Концепцию национальной безопасности 2023 года, в которой рекомендуется, чтобы «с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих к европейскому культурному пространству, таким образом способствуя принадлежности всех жителей Латвии к единому информационному пространству, основанному на латышском языке и других языках Европейского Союза (ЕС), Европейской экономической зоны и стран-кандидатов в ЕС. Прекращение государственного финансирования контента на русском языке завершило бы процесс создания единого информационного пространства, при этом в коммерческих СМИ контент на русском языке продолжал бы существовать за частные средства».

По мнению Нацблока, Кабинет министров продолжает выделять финансирование общественному СМИ на контент на русском языке, что противоречит цели способствовать принадлежности всех жителей Латвии к единому информационному пространству.

«Мы считаем, что содержание на языках национальных меньшинств, предусмотренное Законом об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении, не должно создаваться исключительно на русском языке, и указанные нормы права не противоречат положениям, изложенным в Концепции национальной безопасности», — заявляет Нацблок.

Проект решения, подготовленный оппозицией, включён в повестку дня заседания Сейма в следующую четверг, 15 января.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас
Важно

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией
Важно

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?
Важно

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп (1)

Важно 16:39

Важно 1 комментариев

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Читать
Загрузка

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп (1)

Всюду жизнь 16:26

Всюду жизнь 1 комментариев

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Читать

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована (1)

Новости Латвии 16:24

Новости Латвии 1 комментариев

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Читать

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас (1)

Важно 16:14

Важно 1 комментариев

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Читать

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+ (1)

Мир 15:53

Мир 1 комментариев

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Читать

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России (1)

Важно 15:46

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Читать

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу? (1)

Новости Латвии 15:35

Новости Латвии 1 комментариев

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

Читать