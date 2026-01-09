Нацблок ссылается на Концепцию национальной безопасности 2023 года, в которой рекомендуется, чтобы «с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих к европейскому культурному пространству, таким образом способствуя принадлежности всех жителей Латвии к единому информационному пространству, основанному на латышском языке и других языках Европейского Союза (ЕС), Европейской экономической зоны и стран-кандидатов в ЕС. Прекращение государственного финансирования контента на русском языке завершило бы процесс создания единого информационного пространства, при этом в коммерческих СМИ контент на русском языке продолжал бы существовать за частные средства».

По мнению Нацблока, Кабинет министров продолжает выделять финансирование общественному СМИ на контент на русском языке, что противоречит цели способствовать принадлежности всех жителей Латвии к единому информационному пространству.

«Мы считаем, что содержание на языках национальных меньшинств, предусмотренное Законом об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении, не должно создаваться исключительно на русском языке, и указанные нормы права не противоречат положениям, изложенным в Концепции национальной безопасности», — заявляет Нацблок.

Проект решения, подготовленный оппозицией, включён в повестку дня заседания Сейма в следующую четверг, 15 января.