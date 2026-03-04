Жительницу Мариуполя приговорили к 13 годам за перевод ВСУ 6855 рублей

Согласно обвинению, в 2024-2025 годах, находясь в Украине, она сделала шесть переводов в гривнах на нужды ВСУ и отдельно для «Азова» на общую сумму примерно 6855 рублей (75,71 евро).

Муж Скибы служил в украинской армии — значит, она понимала, что «деятельность ВСУ направлена против Российской Федерации», цитирует издание позицию обвинения. По данным «Медиазоны», муж Скибы попал в плен и умер в российском СИЗО.

Защита в прениях настаивала, что нет никаких доказательств, что действия обвиняемой повлекли какие-то последствия. Кроме того, защита просила учесть, что в Мариуполе Скиба вместе с семьей «значительное время» провела в бомбоубежище, а затем занималась гуманитарной помощью другим жителям города.

Девушка расплакалась после запрошенного срока и не смогла участвовать в прениях. В последнем слове она сказала: «Прошу учесть все пережитые мной жизненные обстоятельства и назначить мне минимальное наказание».

Скиба родилась в украинской Горловке, училась в Киевском национальном университете, жила в Мариуполе. У нее есть гражданство России и Украины.