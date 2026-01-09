«Превратить вино в воду» не удалось: полиция в чудеса не верит

По данным полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина перелила алкоголь в пластиковую бутылку и отправилась на прогулку по улброкскому променаду. Спустя некоторое время она вернулась к автомобилю и уехала. Информация была оперативно передана патрульному экипажу, который остановил транспортное средство.

При проверке у водителя выявили алкогольное опьянение.

«Чудес не бывает - за вождение в состоянии опьянения она оказалась в руках полиции».

В результате вместо новогоднего чуда женщине назначили лишение водительских прав сроком на один год.