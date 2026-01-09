Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Превратить вино в воду» не удалось: полиция в чудеса не верит

9 января, 2026

0 комментариев

В Улброки новогодняя ночь закончилась для одной из жительниц лишением водительских прав. Историю опубликовала Ропажская муниципальная полиция, напомнив, что праздничная вера в чудеса не отменяет действия закона.

По данным полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина перелила алкоголь в пластиковую бутылку и отправилась на прогулку по улброкскому променаду. Спустя некоторое время она вернулась к автомобилю и уехала. Информация была оперативно передана патрульному экипажу, который остановил транспортное средство.

При проверке у водителя выявили алкогольное опьянение.

«Чудес не бывает - за вождение в состоянии опьянения она оказалась в руках полиции».
В результате вместо новогоднего чуда женщине назначили лишение водительских прав сроком на один год.

 

 

