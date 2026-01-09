Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

Вечером в пятницу и в ночь на субботу снег и метель ожидаются в Латгалии и Селии, а в субботу и воскресенье - в западной части страны.

Порывистый ветер сохранится на всей территории страны в ночь на субботу, днем северный и северо-восточный ветер будет усиливаться до 8-13 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду, а в воскресенье - до 16 метров в секунду только на Курземском побережье.

Температура воздуха в Курземе составит в основном -3...-8 градусов, на востоке Латвии временами будет опускаться до -12...-15 градусов.

В первой половине следующей недели ожидается слабый ветер или его отсутствие, поэтому при прояснении температура воздуха в темное время суток будет падать сильнее и местами может опускаться ниже -20 градусов; во второй половине недели подобные морозы возможны в Латгале и на востоке Видземе. Однако если облака не рассеются, сильных морозов не ожидается.