19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Редакция PRESS 9 января, 2026 16:24

Новости Латвии

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Как сообщала прокуратура, обвинение было предъявлено за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при принятии решения о выдаче разрешения на строительство в особо охраняемой природной территории на улице Кантора напротив Марупеской государственной гимназии. Следствие установило, что должностное лицо не проверило соответствие строительного замысла территориальному планированию и правилам застройки.

Несмотря на осознание того, что растущий на участке дуб является охраняемым природным объектом, Скалберга одобрила начало строительства. Разрешение было выдано 27 июля 2021 года, после чего стартовал проект рядных домов «Dižozolu nami». В ходе работ были повреждены корни дерева, что привело к частичному уничтожению охраняемого дуба и экологическому ущербу на сумму 11 008 евро.

В октябре 2022 года полиция получила информацию о том, что дерево было срублено. Застройщиком и подрядчиком проекта является компания Zeninvest. Ее совладелец и член правления Оскар Калниньш ранее отрицал причастность к сносу дерева и заявлял, что строительные работы на объекте не велись с апреля 2022 года, когда разрешение на строительство было аннулировано. По данным реестра предприятий, Калниньшу и Егору Гулбису принадлежит по 50 процентов долей компании.

В конце прошлого года прокурор подал кассационную жалобу на решение Административного окружного суда, согласно которому рядный дом у срубленного охраняемого дуба сносить не требуется, а строительному управлению предписано принять новое решение с дополнительными условиями проектирования.

Главные новости

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас
Важно

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией
Важно

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Важно

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

