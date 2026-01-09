19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Как сообщала прокуратура, обвинение было предъявлено за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при принятии решения о выдаче разрешения на строительство в особо охраняемой природной территории на улице Кантора напротив Марупеской государственной гимназии. Следствие установило, что должностное лицо не проверило соответствие строительного замысла территориальному планированию и правилам застройки.

Несмотря на осознание того, что растущий на участке дуб является охраняемым природным объектом, Скалберга одобрила начало строительства. Разрешение было выдано 27 июля 2021 года, после чего стартовал проект рядных домов «Dižozolu nami». В ходе работ были повреждены корни дерева, что привело к частичному уничтожению охраняемого дуба и экологическому ущербу на сумму 11 008 евро.

В октябре 2022 года полиция получила информацию о том, что дерево было срублено. Застройщиком и подрядчиком проекта является компания Zeninvest. Ее совладелец и член правления Оскар Калниньш ранее отрицал причастность к сносу дерева и заявлял, что строительные работы на объекте не велись с апреля 2022 года, когда разрешение на строительство было аннулировано. По данным реестра предприятий, Калниньшу и Егору Гулбису принадлежит по 50 процентов долей компании.

В конце прошлого года прокурор подал кассационную жалобу на решение Административного окружного суда, согласно которому рядный дом у срубленного охраняемого дуба сносить не требуется, а строительному управлению предписано принять новое решение с дополнительными условиями проектирования.