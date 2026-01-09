БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

Производители БАДов одной из своих главных целевых аудиторий считают людей старшего возраста. И пищевая добавка Senior Complex, судя по названию, предназначалась именно для этой категории потребителей. В отличие от многих других добавок, препарат продавался в том числе в аптеках. Во вкладыше к упаковке стоимостью от 7 до 10 евро указывалось, что средство помогает снижать усталость, укреплять иммунитет и поддерживать нормальное состояние костей и зубов. Производитель находился в одной из стран ЕС, а распространителем в Латвии являлась литовская компания. В состав БАДа должна входить фосфорная кислота. Именно она участвует в формировании костей и зубов, а также в работе нервной системы и мышц. Фосфор входит в структуру ДНК и РНК, являясь ключевым компонентом нуклеотидов, которые отвечают за хранение и передачу генетической информации. Фосфорные соединения также необходимы для выработки энергии, обеспечивающей все жизненно важные процессы в организме.

Список полезных для организма свойств можно перечислять еще долго. Но дело в том, что, как сообщает пресс-служба Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) на своем интернет-сайте, в добавке Senior Complex (партия № 2505271) содержание фосфорной кислоты оказалось значительно ниже заявленного. В листке-вкладыше значилось 200 нанограммов на таблетку (одна миллиардная доля грамма), а в действительности показатель был почти в два раза меньше (115,9 +/- 17,8 нанограмма). Как результат, прием этого БАДа не давал ожидаемого эффекта — усталость снижалась несущественно, а поддержка костей и зубов была минимальной. В связи с выявленными несоответствиями партия Senior Complex была снята с продажи в торговой сети, а информация о нарушении передана литовским компетентным службам для проверки качества препарата. Покупателям же БАДов снова стоит задуматься: если даже официально зарегистрированный в Латвии продукт может содержать меньше заявленных активных компонентов, то что тогда продается на зарубежных интернет-маркетплейсах?

Панацея или нет?

Что же такое БАДы? Возьмем, к примеру, средство для повышения мужской потенции. Вот как расхваливают эту добавку на одном специализированном интернет–сайте: «Препарат может применяться как в профилактических, так и в лечебных целях наряду с медикаментозными препаратами. В его состав входят натуральные, растительные компоненты, которые способствуют улучшению эректильной функции, а также необходимые витамины и микроэлементы, которых недостает мужскому организму. Они создаются по принципу заполнения клеток организма необходимыми «мужскими» компонентами. Самое главное преимущество — отсутствие в составе синтетических компонентов, то есть «химии». Его можно потреблять при медикаментозном лечении урологических патологий. Более того, препарат не имеет противопоказаний, поэтому может применяться всеми без исключения. Но эффект достигается только при длительном лечении». Итак, вам предлагается некая панацея для лечения проблем в весьма деликатной сфере.

Любой врач скажет, что не существует универсального лекарства, которое подходило бы всем без исключения и могло бы вылечить болезни. К тому же при регистрации лекарства в официальном реестре от производителя требуют данные клинических исследований, предупреждения о противопоказаниях и т. д. Не случайно этот процесс достаточно строгий и дорогостоящий. БАДы же такие требования не проходят.

В Латвии порядок торговли биологически активными добавками регулируется правилами Кабмина № 725 от 2005 года. В них специально разъясняется, что такие товары не являются лекарственными препаратами, а представляют собой обычные пищевые продукты. Поэтому конечному потребителю они должны поставляться только в расфасованном виде и проходить регистрацию в ПВС, если добавка реализуется на территории Латвии. Поэтому, прежде чем покупать добавку, зайдите на интернет–страницу ПВС www.pvd.gov.lv, в раздел ReGistri, и посмотрите, зарегистрирован ли препарат. Это даст хотя бы минимальную гарантию, что вы не приобретаете в лучшем случае пустышку.

Насколько они безопасны?

Недавно одно американское агентство опубликовало довольно мрачные данные: за период существования агентства официально зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев побочных действий, вызванных БАДами, а также более 100 смертей, связанных с ними. Но, конечно, это вершина айсберга — истинное число осложнений от них не знает никто. Условия их продажи и приема таковы, что связать какой–либо инцидент с препаратом очень сложно. Больше всего жертв на совести БАДов с эфедрином: 900 зарегистрированных осложнений и 44 смерти.

На втором месте по «урожаю» смерти — так называемые диетические чаи, или чаи для похудения. Традиции фитотерапии имеют глубокие корни, но часто в составе БАДов используются экзотические растения, а травы, которые сколько–нибудь известны латвийскому потребителю, как правило, указываются на упаковках под редкими названиями — ведь чем загадочнее состав БАДа, тем выше его цена.

Безусловно, в составе БАДов, как и всех других препаратов и продуктов, должны указываться латинские названия трав, принятые в научном мире. Только так можно хотя бы частично ориентироваться в мире биодобавок. Однако производители нередко предпочитают напускать тумана, пряча за какой–нибудь «Ма хуанг» всем знакомую и небезопасную эфедру, а за тайскими таблетками для снижения веса — наркотические вещества. В Латвии их распространение запрещено. Кстати, если в составе тайских таблеток официально обнаружены психотропные наркотические вещества, то о непонятной зависимости от продуктов типа гербалайф можно только догадываться.

Вот лишь несколько небезопасных препаратов, о вреде которых пишут в Интернете.

Морозник. Большой популярностью пользуется порошок из морозника — растения семейства лютиковых. Дамы сметают чудо–средство в надежде похудеть в рекордно короткие сроки, а заодно и «почистить» организм от шлаков. То, что вес останется прежним, не столь важно. Хуже, что можно навредить. Даже в гомеопатии микродозы морозника (другие названия — чемерица черная или геллеборус — Helleborus niger) не рекомендуется принимать из–за его токсичности. Экстракт из корня черной чемерицы при накоплении в организме вызывает тяжесть в голове, головокружение, состояние как бы опьянения, иногда тошноту и рвоту, аритмию.

Эфедра. Часто называется Ma huang, Epitonin, Sida cordifolia. Это растение содержит эфедрин и близкие ему возбуждающие вещества. Среди осложнений от эфедры — сердечная аритмия и психоз, инфаркт и инсульт. Некоторые штаты в Америке, кстати, уже запретили биодобавки с эфедрином.

Чапарель, или карликовый дуб (Chaparral). Биодобавки в виде чая или таблеток обещают предотвратить развитие рака, «очистить кровь». С ними связывают серьезное поражение печени. Зарегистрированы две смерти, десятки случаев гепатита и других заболеваний печени.

Окопник (Comfrey). Корень окопника издавна использовался наружно для уменьшения отеков, но позже стал использоваться внутрь. Он содержит алкалоиды, токсичные для печени, а исследования на животных показали, что они канцерогенны. Зарегистрирован один случай смерти от этой добавки. Она запрещена в Канаде и Германии.

DHEA (дегидроандроэпистерон). Гормон, превращающийся в организме в половые гормоны — эстроген и тестостерон. На этикетках с этой добавкой указывают, что она может бороться со старением. Данных, подтверждающих это, нет. Но вот увеличить риск развития рака или привести к поражению печени даже в тех случаях, когда принимается недолго, добавка может. Зарегистрирован 31 случай побочных эффектов.

Александр ФЕДОТОВ.