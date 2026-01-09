Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия требует экстренного заседания СБ ООН после удара РФ

Редакция PRESS 9 января, 2026 16:59

Латвия попросит созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после того, что глава МИД Байба Браже назвала «варварским нападением» России на Украину. Об этом она написала в X, отметив, что при атаке была применена баллистическая ракета средней дальности вблизи границ ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночной налет дронов и ракет, призвал партнеров к «четкой мировой реакции», прежде всего со стороны США, с которыми, по его словам, Россия действительно считается. Заявление он опубликовал в Telegram.

«России должны поступать сигналы, что ее обязанность - сосредоточиться на дипломатии и нести последствия каждый раз, когда она снова выбирает убийства и разрушение инфраструктуры», - написал Зеленский.
По его данным, за ночь были запущены 242 беспилотника, 13 баллистических ракет, включая одну ракету средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты. Удары, как утверждает Киев, пришлись по энергетике и гражданской инфраструктуре в период сильного похолодания.

«Это удар по обычной жизни обычных людей», - подчеркнул Зеленский.
Зеленский также сообщил о повреждении здания посольства Катара в Киеве из-за российского дрона. В результате удара по украинской столице погибли четыре человека, ранены как минимум 24, среди них пять спасателей и три медика, работавшие на месте.

Повреждения получили около 20 жилых домов и объекты энергетической инфраструктуры. Десятки тысяч домохозяйств остались без электроснабжения и отопления.

Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

Астрономы нашли «провалившуюся галактику»: она вся из тьмы

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

