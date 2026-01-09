Латвия требует экстренного заседания СБ ООН после удара РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночной налет дронов и ракет, призвал партнеров к «четкой мировой реакции», прежде всего со стороны США, с которыми, по его словам, Россия действительно считается. Заявление он опубликовал в Telegram.

«России должны поступать сигналы, что ее обязанность - сосредоточиться на дипломатии и нести последствия каждый раз, когда она снова выбирает убийства и разрушение инфраструктуры», - написал Зеленский.

По его данным, за ночь были запущены 242 беспилотника, 13 баллистических ракет, включая одну ракету средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты. Удары, как утверждает Киев, пришлись по энергетике и гражданской инфраструктуре в период сильного похолодания.

«Это удар по обычной жизни обычных людей», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также сообщил о повреждении здания посольства Катара в Киеве из-за российского дрона. В результате удара по украинской столице погибли четыре человека, ранены как минимум 24, среди них пять спасателей и три медика, работавшие на месте.

Повреждения получили около 20 жилых домов и объекты энергетической инфраструктуры. Десятки тысяч домохозяйств остались без электроснабжения и отопления.