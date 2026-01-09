Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

Euronews 9 января, 2026 18:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

"Я думаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они привели себя в порядок", - сказал он. "Если вы посмотрите на НАТО, то могу сказать, что Россию не волнует ни одна другая страна, кроме нас".

Выступая через несколько дней после того, как он отдал приказ об операции по устранению венесуэльского президента Николаса Мадуро и выступил с угрозами в адрес множества стран, Трамп заявил в интервью New York Times, что его личное чувство добра и зла является единственным ограничением его полномочий по развертыванию военной силы США на глобальном уровне.

"Моя собственная мораль, мой собственный разум - единственное, что может меня остановить", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об ограничениях его глобальных военных полномочий. - Мне не нужно международное право", а затем добавил, что "мне нужно" следовать ему, но предположил, что определение остается неясным.

"Я не стремлюсь причинять вред людям", - подчеркнул он.

Несмотря на то, что Трамп называет себя "президентом мира" и выражает интерес к Нобелевской премии, с начала своего второго срока он санкционировал военные удары в Иране, Ираке, Нигерии, Сомали, Сирии, Йемене и Венесуэле.

После захвата Мадуро Трамп сделал предупреждение Колумбии и возобновил требования к Гренландии, автономной территории в составе Королевства Дания, входящего в альянс НАТО.

Трамп, построивший свое богатство на развитии недвижимости, сказал, что контроль США над Гренландией - это "то, что, по моему мнению, психологически необходимо для успеха".

Правительства Дании и Гренландии отвергают предложения Трампа о покупке или захвате острова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на этой неделе, что попытка военных захватить Гренландию означала бы конец НАТО.

"Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании, принятом на этой неделе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латвия напрасно отталкивает русскоязычных, пишет Economist
Важно

Латвия напрасно отталкивает русскоязычных, пишет Economist

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то
Эксклюзив

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас
Важно

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

Мир 19:51

Мир 0 комментариев

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Читать

Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

Читать

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

Читать

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Читать

Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

Читать

Астрономы нашли «провалившуюся галактику»: она вся из тьмы

Наука 18:13

Наука 0 комментариев

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

Читать