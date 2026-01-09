Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

"Я думаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они привели себя в порядок", - сказал он. "Если вы посмотрите на НАТО, то могу сказать, что Россию не волнует ни одна другая страна, кроме нас".

Выступая через несколько дней после того, как он отдал приказ об операции по устранению венесуэльского президента Николаса Мадуро и выступил с угрозами в адрес множества стран, Трамп заявил в интервью New York Times, что его личное чувство добра и зла является единственным ограничением его полномочий по развертыванию военной силы США на глобальном уровне.

"Моя собственная мораль, мой собственный разум - единственное, что может меня остановить", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об ограничениях его глобальных военных полномочий. - Мне не нужно международное право", а затем добавил, что "мне нужно" следовать ему, но предположил, что определение остается неясным.

"Я не стремлюсь причинять вред людям", - подчеркнул он.

Несмотря на то, что Трамп называет себя "президентом мира" и выражает интерес к Нобелевской премии, с начала своего второго срока он санкционировал военные удары в Иране, Ираке, Нигерии, Сомали, Сирии, Йемене и Венесуэле.

После захвата Мадуро Трамп сделал предупреждение Колумбии и возобновил требования к Гренландии, автономной территории в составе Королевства Дания, входящего в альянс НАТО.

Трамп, построивший свое богатство на развитии недвижимости, сказал, что контроль США над Гренландией - это "то, что, по моему мнению, психологически необходимо для успеха".

Правительства Дании и Гренландии отвергают предложения Трампа о покупке или захвате острова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на этой неделе, что попытка военных захватить Гренландию означала бы конец НАТО.

"Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании, принятом на этой неделе.