Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

Редакция PRESS 9 января, 2026 18:44

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

«Для преступников не существует безопасного убежища».

В заявлении Южного командования говорится, что задержание провели на рассвете силы объединенной оперативной группы «Южное копье» (Southern Spear) при поддержке министерства внутренней безопасности США. В сообщении также перечислены корабли, которые обеспечивают подобные операции, включая USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale, а также упоминается авианосец USS Gerald R. Ford.

 

The Bell пишет, что регистрационный номер танкера Olina совпадает с номером танкера Minerva M, который в январе 2025 года подпал под санкции США как часть «теневого флота», используемого для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.

По данным Reuters, Olina ходит под флагом Восточного Тимора. В последний раз судно передавало данные о своем местоположении 52 дня назад, в середине ноября, находясь недалеко от побережья Венесуэлы. Информацию о перемещениях Reuters приводит со ссылкой на данные британской компании по управлению морскими рисками Vanguard.

Захват Olina стал уже пятым случаем перехвата судна США в рамках операции преследования танкеров, участвующих в экспорте нефти из Венесуэлы. По оценке американских властей, на суда «теневого флота» приходится около 70% экспорта нефти Венесуэлы. Ранее США также захватили в Атлантическом океане танкер Bella 1, принадлежащий российской компании: судно более двух недель уходило от преследования, его сопровождали российские военно-морские силы. Россия назвала задержание этого танкера незаконной силовой акцией.

0 комментариев

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

0 комментариев

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

0 комментариев

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

0 комментариев

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

0 комментариев

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

