Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

«Для преступников не существует безопасного убежища».



В заявлении Южного командования говорится, что задержание провели на рассвете силы объединенной оперативной группы «Южное копье» (Southern Spear) при поддержке министерства внутренней безопасности США. В сообщении также перечислены корабли, которые обеспечивают подобные операции, включая USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale, а также упоминается авианосец USS Gerald R. Ford.





The Bell пишет, что регистрационный номер танкера Olina совпадает с номером танкера Minerva M, который в январе 2025 года подпал под санкции США как часть «теневого флота», используемого для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.

По данным Reuters, Olina ходит под флагом Восточного Тимора. В последний раз судно передавало данные о своем местоположении 52 дня назад, в середине ноября, находясь недалеко от побережья Венесуэлы. Информацию о перемещениях Reuters приводит со ссылкой на данные британской компании по управлению морскими рисками Vanguard.

Захват Olina стал уже пятым случаем перехвата судна США в рамках операции преследования танкеров, участвующих в экспорте нефти из Венесуэлы. По оценке американских властей, на суда «теневого флота» приходится около 70% экспорта нефти Венесуэлы. Ранее США также захватили в Атлантическом океане танкер Bella 1, принадлежащий российской компании: судно более двух недель уходило от преследования, его сопровождали российские военно-морские силы. Россия назвала задержание этого танкера незаконной силовой акцией.