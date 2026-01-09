Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

Уже несколько лет в Риге действует новая редакция правил Рижской думы № 146 «О содержании строений и уходе за территориями в городе Риге». Там указано, что разрешено не очищать тротуары от снега целиком — достаточно очистить половину ширины тротуара, но не менее 1,5 метра. Это было сделано для того, чтобы оставшуюся часть пешеходной дорожки можно было использовать для скопления снега. Но в историческом центре Риги так было всегда. Чем больше увеличивались размеры сугробов, тем более узким становилось пространство для пешеходов, вынужденных ходить чуть ли не под стенами домов, рискуя попасть под удар сосулек с крыши. Теперь же на данном пространстве для ходьбы будет еще и скользко. Ведь требование по предотвращению обледенения сменилось требованием по предотвращению скольжения. Это означает, что в зимнее время нужно регулярно посыпать дорожки противоскользящими материалами. Обычно это смесь из крупнозернистого песка и соли.

Песок дворникам и владельцам частных домов Рижская дума раздает бесплатно в определенных пунктах выдачи, о месте нахождения которых можно узнать на интернет-сайте городского самоуправления. Но соль дворники должны подмешивать самостоятельно. В целях борьбы за экологию содержание соли в данной смеси не должно быть выше 20%. Она хороша для температуры чуть ниже нуля, но если подморозит основательнее, то соль попросту не будет растапливать образовавшийся от утаптывания снега ногами пешеходов наст, который быстро превращается в лед. А вот счищать его скребками нельзя.

Существует еще один вариант — использование в качестве противоскользящего материала щебенки, которую весной убирают. Но она засоряет ливневую канализацию, поэтому, прежде чем закупать этот материал, домоуправ должен согласовать свои действия с владельцем ливневки. Между тем ранее существовавшее требование о том, что очистка территории должна быть завершена ежедневно к 8 утра, сохраняется. Если же снегопад продолжается в течение дня, дворник должен регулярно чистить подведомственную территорию. Владелец здания обязан содержать уличные тротуары, прилегающие к его собственности, в чистоте. Несколько лет назад Рижская дума, помимо штрафов от полиции самоуправления, ввела новую практику: если территория не убрана, городские службы очищают ее за счет муниципалитета, а затем счет за выполненную работу выставляют домовладельцу.

В этом году муниципальное домоуправление RIgas namu pArvaldnieks решило заменить дворников мобильными бригадами, которые обслуживают сразу несколько домов. Однако пока клиенты домоуправления от этой затеи не в восторге: своевременно избавиться от льда на тротуарах не получается. Возникает вопрос: что же будет, когда грянет настоящий снегопад?

Компенсация ущерба

Уже в этом году с первым снегом на дорогах и тротуарах города Риги начались проблемы из–за не убранного вовремя снега. А значит, пришло время зимнего травматизма. По статистике страховщиков, травмы зимой обходятся вдвое дороже. Самая крупная компенсация была выплачена прошлой зимой за перелом лодыжки и составила 1 150 евро. Следует отметить, что после такого перелома следует длительная реабилитация, расходы на которую также покрываются страховщиком, если в страховой полис включен риск медицинских расходов. Эта зима еще только начинается, но наверняка количество травм меньшим не будет.

Однако если у человека нет страхового полиса, то лечиться ему придется за собственный счет. Конечно, можно потребовать возмещения расходов от нерадивого домовладельца, подав гражданский иск в суд. Но его вину еще нужно доказать. Поэтому необходимо в обязательном порядке зафиксировать произошедшее, в том числе заручиться поддержкой очевидцев, засняв место ЧП на видео. Далее — составить акт, в котором фиксируется состояние дорожного покрытия. Акт составляется произвольно, с указанием даты, времени и точного места падения, которое можно изобразить графически. Ключевой элемент — подписи и данные свидетелей происшествия. Это могут быть не только прохожие, но и врачи «скорой помощи». Обязательно нужно записать фамилию, имя и отчество свидетелей, их контактные телефоны. Вполне возможно, им придется явиться в суд, чтобы подтвердить свою подпись.

Кроме того, важно получить все официальные документы, прежде всего — заключение врача о том, что травма произошла именно из–за неочищенного тротуара. При этом важно сохранять все чеки за проведенное лечение. Если лечащий врач назначил процедуры, которые выполняются в медицинском учреждении, а для регулярного передвижения больного требуются услуги такси, необходимо сохранить чеки об их оплате. Впоследствии они также предъявляются виновному лицу для получения компенсации.

Кроме того, нужно установить личность хозяина территории, чтобы знать, кто является ответчиком иска. Это можно сделать на интернет–сайте kadastrs.lv, введя в поисковик номер дома, возле которого произошла трагедия. Претензию можно подать лично под роспись на втором экземпляре обращения. От получателя нужно потребовать указать дату, его фамилию и инициалы, должность. Если он отказывается принять обращение или расписаться в его получении, документ направляется ценным письмом с уведомлением о вручении. Если в течение месяца требование не будет удовлетворено, необходимо жаловаться дальше, в том числе подавать иск в суд.

Советы специалистов

Порой можно поскользнуться и упасть даже на, казалось бы, чистом тротуаре. Падение длится мгновение, а полученные в этот момент травмы приходится лечить месяцами. Чаще всего при пеших прогулках в период обледенения дорог пешеходы допускают три грубые ошибки, которые приводят к тяжелым травмам: не смотрят под ноги, отвлекаясь на телефон; выбирают неподходящую обувь; не носят головной убор. Во время ходьбы люди постоянно отвлекаются на посторонние объекты. Этого достаточно, чтобы не заметить скользкую поверхность и упасть, получив при этом серьезный перелом.

Что касается обуви для сезона холодов, то, по словам специалиста, предпочтение лучше отдать той, у которой мощные протекторы. Важно, чтобы обувь не скользила. Чтобы сделать подошву более ледостойкой, можно приобрести ледоступы, которые позволят передвигаться даже по скользкой поверхности без риска упасть и получить травмы. Выбирайте путь, где меньше всего льда и дорожное полотно усеяно твердыми реагентами. Если же вы уже ступили на скользкую дорожку и предполагаете, что сейчас упадете, согните слегка ноги в коленях, чтобы улучшить амортизирующие свойства нижних конечностей. При падении существуют определенные правила, позволяющие минимизировать ущерб. Уменьшение высоты падения — попытаться сесть на корточки. Группировка — форма шара или клубочка — выгодна, согласно законам классической физики. Этот прием позволит уменьшить силу удара, которую обычно берет на себя торчащая конечность, что часто оборачивается переломами. При этом руки необходимо держать в перчатках прижатыми локтями к бокам, а не в карманах; голову — втянуть в плечи и прижать подбородок к груди, выпрямить спину, а ноги согнуть в полуприседе. Это также поможет смягчить падение.

Если падение все же произошло, не нужно спешить и стараться быстро встать. Стоит оценить, насколько сильный ушиб был получен, возможно ли сменить положение тела. Если человек может самостоятельно передвигаться, то стоит вызвать «скорую помощь», чтобы специалисты осмотрели место ушиба и дали рекомендации по лечению.

Александр ФЕДОТОВ.