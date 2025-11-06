Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сбережем мать-Латвию»: в Риге начинается масштабный протест за Стамбульскую конвенцию

© LETA 6 ноября, 2025 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Несмотря на то, что Сейм отложил окончательное решение о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции, вечерняя акция протеста "Сбережем мать-Латвию", которая пройдет в четверг вечером в Риге, предположительно соберет большое количество участников, сообщила журналистам представитель центра "Марта" Беата Йоните. Press.lv в эксклюзивном репортаже расскажет подробнее о том, как она проходила.

Предварительная информация следующая: в Риге, на Домской площади, а также в других городах, в том числе за пределами Латвии, сегодня вечером в 19:00 запланирована акция протеста против выхода Латвии из конвенции. По оценкам организаторов протеста, в мероприятии могут принять участие более 5 тыс. человек. За ходом мероприятия будут следить правоохранители.

Йоните отметила, что организаторы мероприятия до сих пор не получали информации о возможных рисках безопасности.

Цель акции - выразить общественное несогласие с возможным выходом из конвенции и напомнить о важности соблюдения прав человека, подчеркнула Йоните. По ее словам, мероприятие также станет проявлением единства и сплоченности общества, поскольку люди соберутся вместе, чтобы отстоять свои ценности.

"Мы протестуем, чтобы не позволить нашим политикам играть с правами человека и репутацией страны на международной арене", - заявила Йоните, добавив, что ущерб уже нанесен.

Представитель центра "Марта" отметила, что перенос решения Сейма на следующий год не означает решения вопроса, а его отсрочку. А значит, дискуссии по вопросам прав человека в Латвии продолжатся еще как минимум год.

Если депутаты следующего Сейма все же решат выйти из конвенции, еще останется возможность поднять этот вопрос в Конституционном суде или вынести его на референдум, добавила Йоните. "Мне трудно представить себе такой путь назад. Уже сейчас это демонстрирует абсолютно непоследовательную внешнюю политику нашей страны. Выходить из международных договоров без веских оснований - непоследовательно", - отметила Йоните.

Как сообщалось, этой осенью оппозиционная партия "Латвия на первом месте" внесла в Сейм законопроект о денонсации Стамбульской конвенции, и его поддержали не только другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "Стабильности!", - но и входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян. Выход из конвенции не поддержали находящиеся в правящей коалиции "Новое Единство" и "Прогрессивные". Большинством голосов закон удалось принять.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать