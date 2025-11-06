«Сбережем мать-Латвию»: в Риге начинается масштабный протест за Стамбульскую конвенцию

Предварительная информация следующая: в Риге, на Домской площади, а также в других городах, в том числе за пределами Латвии, сегодня вечером в 19:00 запланирована акция протеста против выхода Латвии из конвенции. По оценкам организаторов протеста, в мероприятии могут принять участие более 5 тыс. человек. За ходом мероприятия будут следить правоохранители.

Йоните отметила, что организаторы мероприятия до сих пор не получали информации о возможных рисках безопасности.

Цель акции - выразить общественное несогласие с возможным выходом из конвенции и напомнить о важности соблюдения прав человека, подчеркнула Йоните. По ее словам, мероприятие также станет проявлением единства и сплоченности общества, поскольку люди соберутся вместе, чтобы отстоять свои ценности.

"Мы протестуем, чтобы не позволить нашим политикам играть с правами человека и репутацией страны на международной арене", - заявила Йоните, добавив, что ущерб уже нанесен.

Представитель центра "Марта" отметила, что перенос решения Сейма на следующий год не означает решения вопроса, а его отсрочку. А значит, дискуссии по вопросам прав человека в Латвии продолжатся еще как минимум год.

Если депутаты следующего Сейма все же решат выйти из конвенции, еще останется возможность поднять этот вопрос в Конституционном суде или вынести его на референдум, добавила Йоните. "Мне трудно представить себе такой путь назад. Уже сейчас это демонстрирует абсолютно непоследовательную внешнюю политику нашей страны. Выходить из международных договоров без веских оснований - непоследовательно", - отметила Йоните.

Как сообщалось, этой осенью оппозиционная партия "Латвия на первом месте" внесла в Сейм законопроект о денонсации Стамбульской конвенции, и его поддержали не только другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "Стабильности!", - но и входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян. Выход из конвенции не поддержали находящиеся в правящей коалиции "Новое Единство" и "Прогрессивные". Большинством голосов закон удалось принять.