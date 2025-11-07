Как сообщалось ранее, Сейм решил передать законопроект о выходе из Стамбульской конвенции в комиссию по иностранным делам, установив рекордно длинный срок для предложений — один год. Это означает, что окончательное решение примет уже новый парламент после выборов 2026 года. Но протесты не утихают...

Люди начали стекаться на площадь у Домского собора задолго до начала пикета. Около 18.30 уже собралось около тысячи человек - в основном молодые и прогрессивные. Глядя на юные лица, понимаешь, что протестное движение в Латвии сильно изменилось: если прежде это были в основном пожилые люди, то теперь на улицы вышла молодежь. В основном обеспеченная, у которой есть время думать не о том, как оплатить счета, но и об острых социальных и политических материях.

В толпе слышится как латышская, так и русская речь. К 19.00 площадь начинает заполняться людьми. Тем, кто пришел заранее, организаторы массово раздают плакаты с тремя черными звездами, нарисованными под трафарет. Эти плакаты изготовили накануне в большом количестве. Правда в чем их символическое значение, большинство участников протеста не знают. - Это как звезды на Милде, - отвечает активистка, предлагающая взять плакатит. - Почему черные, это я не готова комментировать. А так, по моим ощущениям, это означает что мы поддерживаем не Сейм, а Латвию.

Кстати, о символизме. При всем количестве народа, на этом пикете практически не было заметно представителей ЛГБТ-движения. Над толпой реяли флаги Латвии и Европы, а вот радужных полотен практически не видно. Для многих участников этот пикет стал своеобразной манифестацией против действующей власти.

Стоявшие рядом девушки громко обсуждают:

- В следующем Сейме нужно все исправить. Чтобы там больше такие не сидели. Обязательно пойдем голосовать. Стучат барабаны и толпа в едином порыве поднимает плакаты. Площадь заполнена от края до края, люди стоят и на боковых улицах.

По примерным оценкам сегодня собралось около 10 000 человек. Но в отличии от прошлого протеста, который неожиданно собрал около 5000 человек, на этом митинге не чувствуется того стихийного драйва и энергии.

На сцену один за другим выходят ораторы, которые чинно зачитывают заранее подготовленные речи. Помимо представителей центра Marta выступили также легенда Атмоды Велта Чебутаренко, активисты других общественных организаций.

Со сцены звучат обвинения, что депутаты Сейма нарушили свою клятву депутата: в первую очередь защищать народ Латвии. Поэтому всех призывают не допустить их в Сейм и "проголосовать правильно" на выборах в следующем году. Собравшиеся встречают это предложение бурными овациями. Для кричалок объявляются специальные паузы. Вот только они настолько усилены мощными колонками, что голоса самих людей практически полностью терялись - звучал лишь голос со сцены.

Громко, шумно, но как-то без души и без прежнего азарта и задора, когда действительно от гласа народа зависело будущее Стамбульской конвенции. Сейчас решение отложено на откуп следующим народным избранникам, и пикет больше напоминает предвыборный митинг отдельных политических сил.

"Это абсолютно ничего не меняет — мы по-прежнему видим, что идет атака не только с этим законопроектом, но и с целым рядом других, о которых уже шла речь, — атака на саму суть ценностей Латвии и Европейского Союза, - заявляет представительница центра Marta Беата Йоните. - И это не меняет того, что мы должны показать свою силу и как общество оказать давление на политиков, дав понять, что так поступать нельзя".

Подобные акции сегодня проходят также в Лиепае, Даугавпилсе, Цесисе, а за пределами страны — у посольств Латвии в Хельсинки, Таллине, Гааге, Вене, Берлине и Осло. Организаторы призывали участников приходить в красной одежде и приносить источники света — фонарики, свечи, светоотражатели и плакаты.

В тоже время католический архиепископ митрополит Збигнев Станкевич так же не остался в стороне. Он призвал людей присоединиться к молитве за Латвию сегодня в 19:00. «Мы можем сделать это, где бы мы ни находились — в церкви, в обществе, дома», — сказал Станкевич. Архиепископ подчеркивает необходимость молиться о свете Святого Духа, чтобы обрести мудрость и мир, а также принимать взвешенные решения.

Он призывает сделать это следующими или похожими словами, но самое главное – от всего сердца: «Мы просим Тебя, Господи, даровать нашим лидерам мудрость для принятия решений, способствующих справедливости, миру и защите всех людей, особенно тех, кто страдает от насилия и несправедливости. Пусть законы нашей страны отражают Твою правду и Твою любовь, и пусть наш народ воплощает эти ценности в жизни. Даруй, Господи, чтобы наш народ был объединён правдой и любовью, а не разделён страхом и ненавистью. Пусть наша земля будет безопасной, справедливой и основанной на твёрдой скале – Твоём Законе, воплощённом в жизни. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь».

Однако безопасность на пикете обеспечивается не одним только Словом Божьим! Полиция заявила, что готовится обеспечивать общественную безопасность и порядок на всех площадках, особенно в столице, где ожидается большое количество участников. На Домской площади установлены барьеры с проходами, чтобы регулировать движение и оперативно реагировать на возможные ситуации.

В Старой Риге также введены ограничения движения - стражи порядка еще вчера заявили, что улица Екаба будет закрыта как для пешеходов, так и для автомобилистов, а в отдельных местах Старой Риги во время протеста будет ограничено движение автомобилей, в том числе для коммерсантов и местных жителей. При необходимости полиция может закрыть или временно ограничить движение и в других районах.

Во время протестов порядок контролируют как сотрудники полиции, так и камеры и дроны. Службы сообщают, что следят за ситуацией как на месте, так и в интернете.

Ранее у здания Сейма уже состоялся крупный протест против выхода из Стамбульской конвенции, собравший около 5000 человек — одну из самых массовых акций последних лет. Решение парламента о выходе из конвенции, принятое при поддержке оппозиции и Союза зелёных и крестьян, вызвало широкий общественный резонанс. На портале ManaBalss.lv уже более 67 000 человек подписали петицию с просьбой к президенту Эдгару Ринкевичу вернуть закон на повторное рассмотрение в Сейм.