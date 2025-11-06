Это другое! Браже укрепляет сотрудничество с Индией на фоне колоссальных закупок ею российской нефти

Государственный секретарь МИД Латвии Анджей Вилюмсонс и секретарь по делам западных стран Министерства иностранных дел Индии Сиби Джордж обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая возможности экономического сотрудничества. Перед консультациями Джордж встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Бражей, заявившей, что Индия является важным партнёром для Латвии и ЕС.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о путях достижения устойчивого мира в Украине и позиции Латвии в отношении России, включая необходимость сохранения санкционного давления.

При этом Индия за последний год закупила российской нефти примерно на 50 млрд. долларов.