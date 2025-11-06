Пока ЕС продвигает электромобили, Porsche запатентовала 18-цилиндровый двигатель W-18

Компания подала заявку в Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) ещё в прошлом году, но патент стал публичным только на днях. По документу, новый мотор имеет три ряда по шесть цилиндров, каждый со своей системой впуска, и способен работать с тремя турбинами — по одной на каждый ряд.

«Воздух поступает сверху почти вертикально, что уменьшает турбулентность и повышает эффективность», — говорится в описании патента.

Ранее «W»-двигатели уже использовались у Bentley и Bugatti, но их конструкция представляла собой фактически две сдвоенные V-схемы с общим коленвалом. У Porsche конфигурация иная — три независимых блока цилиндров, образующих настоящую «тройную букву W».

Инженеры утверждают, что такой мотор даст мощность и звук гиперкара при размерах обычного рядного «шестициллиндрового» двигателя. А если уменьшить число цилиндров — можно получить более компактный W12, W9 или даже W15.

Среди возможных применений эксперты называют:

Porsche K1 SUV — будущий флагманский внедорожник, изначально задуманный электрическим, теперь может получить гибрид с W-двигателем.

Porsche Mission X — проект гиперкара, который, по слухам, пересматривается в сторону гибридной версии.

Несмотря на ажиотаж, Porsche не подтвердила планов производства. Возможно, это просто защита идеи от конкурентов — ведь не каждый день кто-то решается запатентовать мотор с восемнадцатью цилиндрами в эпоху электрокаров.

Пока ЕС настаивает на «нулевых выбросах», Porsche, похоже, решила доказать:

внутреннее сгорание всё ещё может звучать красиво.